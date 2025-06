Cannabis schadet den Blutgefäßen – genauso wie Tabak

„Den Blutgefäßen scheint es egal zu sein, ob der Rauch von Tabak oder Cannabis stammt“, erklärte der Autor einer neuen Studie, Matthew L. Springer, Professor für Medizin am Cardiovascular Research Institute der UCSF (Universität von Kalifornien, San Francisco), gegenüber Epoch Times.

Unterschiedliche Methoden, gleiche Schäden

Die kürzlich in JAMA Cardiology veröffentlichte Studie untersuchte 55 gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 50 Jahren und teilte sie in drei Gruppen ein: Marihuana-Raucher, Konsumenten von THC-haltigen (THC ist die psychoaktive Substanz in der Cannabispflanze, Anm. d. Red.) Lebensmitteln und Nichtkonsumenten. Alle Cannabiskonsumenten konsumierten ihre bevorzugte Form mindestens dreimal pro Woche über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr – sie waren also regelmäßige Konsumenten und keine Gelegenheitskonsumenten.

„Die Studie ist insofern sehr aussagekräftig, als dass unsere Cannabiskonsumenten niemals Tabak geraucht oder verdampft haben und Passivrauchen tendenziell vermeiden“, so Springer. „Die Marihuanakonsumenten rauchen ausschließlich Marihuana und verdampfen es nicht, und unsere Gruppe der THC-Konsumenten vermeidet jeglichen Rauch.“

Geraucht oder gegessen: Gleiche Wirkung, aber aus unterschiedlichen Gründen

Obwohl sowohl das Rauchen von Marihuana als auch der Verzehr von Esswaren die Blutgefäße schädigten, stellten die Forscher fest, dass dies wahrscheinlich unterschiedliche Ursachen hat.

Marihuana-Raucher wiesen eine verminderte Produktion von Stickstoffmonoxid auf, einer Verbindung, die zur Gesunderhaltung der Blutgefäße beiträgt. Dieser Effekt wurde bei Konsumenten von Esswaren nicht beobachtet, obwohl ihre Blutgefäße ähnliche Gefäßschäden aufwiesen.

Bei Cannabiskonsumenten, ist Springer der Ansicht, dass der Rauch für die Schädigung der Blutgefäße verantwortlich ist.

Bei Konsumenten von Esswaren ist der Mechanismus noch unklar, obwohl die Schäden ebenso nachweisbar sind.

Springer kam zu dem Schluss, dass unter dem Strich das Rauchen von Marihuana offenbar nicht vor den schädlichen Auswirkungen des Tabakkonsums auf die Gefäße schützt, ebenso wenig wie der häufige Konsum von THC-haltigen Esswaren.

Implikationen für die öffentliche Politik

In Deutschland wurde die zuvor illegale Droge im April 2024 legalisiert.

Die Studie trägt zu einer wachsenden Zahl von Belegen bei, die einen Zusammenhang zwischen starkem Cannabiskonsum und negativen kardiovaskulären Folgen herstellen, so Dr. Ryan Sultan, Assistenzprofessor für klinische Psychiatrie am Columbia University Irving Medical Center. Er untersucht und behandelt Schäden durch Cannabiskonsum und war nicht an der Studie beteiligt.

„Wie bei den frühen Tabakforschungen könnten solche epidemiologischen Erkenntnisse eine vorsichtigere Regulierung von Cannabis unterstützen – insbesondere in Bezug auf die Kennzeichnung, die Aufklärung der Öffentlichkeit und Beschränkungen für hochwirksame Produkte“, erklärte er gegenüber Epoch Times.

Er verglich die Situation mit den frühen Tabakforschungen und wies darauf hin, dass solche Erkenntnisse in der Vergangenheit zu Warnhinweisen, öffentlichen Rauchverboten und einer verstärkten Gesundheitsüberwachung geführt hätten.

Führende Vertreter der Cannabisindustrie stellen den Umfang und die Auswirkungen der Studie infrage.

Avis Bulbulyan, Geschäftsführer von SIVA Enterprises, einer US-amerikanischen Cannabis-Holdinggesellschaft, bezeichnete die Stichprobengröße von 55 Personen als unzureichend, um medizinische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Springer, der Studienautor, wies zwar darauf hin, dass die Studie einige Einschränkungen aufweise, darunter die Variabilität der Cannabissorten und die Selbstauskunft der Teilnehmer, die die Ergebnisse beeinflussen könnten. Gleichzeitig bekräftigte er die Ergebnisse: „Es handelt sich um eine relativ kleine Studie“, sagte Springer. „Dennoch sind die Unterschiede zwischen den Gruppen deutlich, und die Statistiken sind robust und zeigen, dass unsere Ergebnisse ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aufweisen.“