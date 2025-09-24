In Kürze:

Selbst Brot zu backen, übt eine besondere Faszination aus. Es ist ein uraltes Handwerk, das uns inmitten einer lauten und schnelllebigen Welt mit traditionellen Werten verbindet. Gleichzeitig kann der Prozess des Backens dabei zu einem entschleunigenden und erfüllenden Erlebnis werden. Überdies bietet selbstgebackenes Brot noch viele weitere Vorteile.

Wer sein Brot selbst backt, entscheidet auch selbst, was hineinkommt – und kann so ganz gezielt auf gesunde, hochwertige Zutaten setzen. Besonders empfehlenswert ist Vollkornmehl, das idealerweise frisch vor der Verarbeitung gemahlen wird – so bleiben die meisten seiner wertvollen Nährstoffe erhalten.

Neben klassischen Mehlsorten wie Weizen- und Roggenmehl kann man auch auf Urgetreidesorten wie Einkorn, Emmer, Dinkel oder Kamut (Khorasanweizen) zurückgreifen. Diese alten Getreidesorten zeichnen sich durch eine höhere Nährstoffdichte und einen ursprünglicheren Geschmack aus. Zudem wurden sie im Gegensatz zum modernen Weizen kaum züchterisch verändert, was sie für viele Menschen besser verträglich macht. Wer zusätzlich auf Sauerteig setzt, verbessert nicht nur die Verträglichkeit, sondern auch das Aroma und die Haltbarkeit des Brotes.

Weiterhin lassen sich je nach eigenen Vorlieben verschiedene Rezepte kreieren. So bevorzugen manche Menschen glutenfreie Mehle oder reduzieren den Anteil an Kohlenhydraten und ergänzen das Brot mit hochwertigen Zutaten wie Hanfsamen, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen oder Nüssen. Auch die Salzmenge lässt sich nach persönlichem Geschmack anpassen, ebenso wie die Wahl von Gewürzen – vom klassischen Kümmel bis hin zu exotischeren Aromen ist alles möglich.

Und nicht zuletzt: Selbst gebackenes Brot schmeckt nicht nur köstlich – es erfüllt die Küche auch mit einem verführerischen Duft, der allein schon Lust auf mehr macht.

Selbstgemachtes Brotgewürz:

Besonders gut schmeckt selbst gebackenes Brot, wenn es mit frisch gemahlenem Brotgewürz zubereitet wird. Die Aromen, insbesondere die ätherischen Öle in den Gewürzen, entfalten sich durch die frische Zubereitung am intensivsten. Das Gewürz ist einfach und schnell gemacht und das Ergebnis überzeugend.

Zutaten:

Fenchelsamen, ganz

Kümmel, ganz

Koriander, ganz

Anis, ganz

Zubereitung:

Für ein Brot jeweils zwei Esslöffel der Samen in einer Kaffeemühle oder einem Mixer vermahlen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Samen in einem Mörser händisch zu verreiben. Dies ist eine sehr schonende Variante, bei der sich die Aromen besonders gut entfalten. Das frisch zubereitete Brotgewürz kann in größeren Mengen auch auf Vorrat hergestellt werden. Dafür das fertige Gewürz in verschließbare Gläser füllen und trocken und dunkel lagern.

Rezept Buchweizenbrot – glutenfrei:

Buchweizen ist kein typisches Getreide, sondern ein Pseudogetreide, und zählt zur Familie der Knöterichgewächse. Er ist eine alte Nutzpflanze und soll ursprünglich aus China stammen. Buchweizen wird heute weltweit angebaut. Die größten Anbauländer sind weiterhin China, Russland – wo Buchweizen zu den Grundnahrungsmitteln gehört – und die Ukraine. Auch in Deutschland und Österreich wird er mittlerweile angebaut.

Buchweizen enthält weder Gluten noch Lektine und ist daher für Menschen mit sensibler Verdauung, bei Unverträglichkeiten oder Zöliakie eine gute Alternative zu Weizen.

Zutaten: (für 1 Kastenform)

350 g Buchweizenmehl

150 g Quinoa gemahlen (man kann auch nur Buchweizenmehl verwenden; die Kombination mit Quinoa macht das Brot jedoch etwas saftiger)

4 EL Leinsamen ganz

3 EL Sesam

1 EL Flohsamenschalen

3 EL Sonnenblumenkerne

3 EL Kürbiskerne, grob gehackt

40 g Brotgewürz, geschrotet (Fenchel, Anis, Kümmel und Koriander)

1,5 TL Salz

1 TL Honig

7 g Trockenhefe

500 ml Wasser, lauwarm

100 ml Wasser, für das Einweichen der Leinsamen

1 EL Apfelessig

Zubereitung: