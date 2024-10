Fenchel: Mediterranes Superfood mit Heilkraft

Fenchel, ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und Kleinasien stammend, gehört zur Familie der Doldenblütler und ist eng mit Anis, Dill und Kümmel verwandt. Botanisch als Foeniculum vulgare bekannt, wird der Fenchel in die Varietäten Gemüse-, Gewürz- und Bitterfenchel unterteilt.

Die aromatische Knolle des Gemüsefenchels, die eigentlich aus verdickten Blattstielen besteht, hat sich vor allem in der italienischen Küche etabliert. Die Früchte des Gewürz- und Bitterfenchels, die auch als Samen bezeichnet werden, sind hingegen wahre Alleskönner. Sie dienen nicht nur als aromatisches Gewürz, sondern auch als traditionelles Heilmittel in der Naturheilkunde und zur Herstellung von ätherischem Öl.

Wertvolle Inhaltsstoffe für die Gesundheit

Die Knolle des Gemüsefenchels liefert eine Vielzahl an Nährstoffen, wie im Gesundheitsportal Zentrum der Gesundheit zu lesen ist. Mit 93 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm deckt sie fast den gesamten Tagesbedarf eines Erwachsenen und stärkt somit das Immunsystem, die Augen sowie den Aufbau von Knochen, Zähnen und Bindegewebe.

Auch bei den B-Vitaminen kann Fenchel punkten. Besonders Vitamin B1 (Thiamin) ist reichlich enthalten und spielt eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung aus Kohlenhydraten und Proteinen. Es unterstützt Herz, Muskeln und Nervensystem – und da unser Körper Vitamin B1 selbst kaum speichern kann, ist Fenchel eine ideale Quelle für die regelmäßige Zufuhr. Bereits 200 Gramm decken etwa ein Drittel des täglichen Bedarfs.

Zusätzlich liefert Fenchel Folsäure (Vitamin B9), die für die Zellteilung und Blutbildung wichtig ist und gemeinsam mit dem ebenfalls enthaltenen Vitamin B6 die Produktion von Serotonin, dem „Wohlfühlhormon“, unterstützt. Die B-Vitamine B1, B2 und B3 in Fenchel tragen zudem zur Senkung des Risikos für Glaukom, eine Augenerkrankung, bei. Ein weiteres Plus im Fenchel: Vitamin E schützt als Antioxidans vor Gefäßschäden und hilft, Krebs– und Demenzerkrankungen vorzubeugen.

Auch mineralstofftechnisch hat Fenchel einiges zu bieten. Kalium reguliert den Blutdruck und unterstützt die Nierenfunktion, während Magnesium und Calcium für starke Knochen, Zähne und ein gesundes Nervensystem sorgen. Mit 2,7 Milligramm Eisen pro 100 Gramm hilft der Fenchel zudem gegen Blutarmut und Müdigkeit. Weiterhin beschenkt uns die Knolle mit Zink, Kupfer, Mangan, Natrium und Phosphor.

Fenchel unterstützt nicht zuletzt die Gewichtsabnahme, da das Gemüse als stoffwechselanregend gilt und mit 23 Kilokalorien je 100 Gramm sehr kalorienarm ist.

Fenchel als Heilmittel …

Die gesamte Fenchelpflanze ist von einem unverwechselbaren, leicht an Anis erinnernden Aroma durchdrungen, das seinen Ursprung in ätherischen Ölen wie Anethol und Fenchon hat. Besonders reich an diesen Ölen sind die Früchte des Fenchels. Sie wirken verdauungsfördernd, stärken den Magen und beruhigen gleichzeitig die Nerven, was Fenchel zu einem wertvollen Heilmittel in der Naturheilkunde macht.

Aufgrund der wohltuenden Wirkung bekommen schon Babys Fencheltee, wenn sie Blähungen oder Bauchschmerzen haben oder schlecht einschlafen können. Zudem wirkt Fencheltee schleimlösend und kommt als altes Hausmittel bei Husten und Schnupfen zum Einsatz.

Fenchel unterstützt darüber hinaus die Milchbildung von stillenden Müttern und ist eine beliebte Zutat in Milchbildungstees. Da Fenchel sogenannte Phytoöstrogene enthält – das sind Stoffe, die eine östrogenähnliche Wirkung haben – ist er hilfreich, um Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen, Erschöpfung, Schlaflosigkeit sowie Gelenk- und Muskelschmerzen zu lindern.

… und in der Küche

Fenchel hat sich nicht nur in der italienischen Küche einen festen Platz erobert, wo das aromatische Gemüse zu fast jedem Gericht serviert wird, insbesondere zu Fisch.

Seine Vielseitigkeit zeigt sich in den zahlreichen Zubereitungsarten: Als Rohkostsalat kombiniert mit Nüssen und Früchten wie Äpfeln oder Orangen ist er besonders frisch und knackig. Als Saft gepresst, etwa in Kombination mit Karotten, Äpfeln und grünem Blattgemüse, sorgt er für einen gesunden Energieschub. Fenchel schmeckt aber auch hervorragend geschmort, gedämpft, gebraten oder gegrillt und passt perfekt zu Tomaten, Paprika, Oliven, Kartoffeln und Fleischgerichten.

Die Fenchelsamen eignen sich ideal zum Würzen von Brot, Gebäck sowie Fisch- und Fleischgerichten. Selbst das zarte Kraut des Gemüsefenchels lässt sich wie Kräuter feinhacken und verleiht vielen Speisen einschließlich Suppen eine frische, würzige Note.