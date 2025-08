Gängige Medikamente können Ihren Darm gefährden – So schützen Sie sich

In Kürze:

Während Patienten seit Langem wissen, dass Antibiotika die Darmgesundheit beeinträchtigen können, haben Forscher nun entdeckt, dass auch andere Medikamente – darunter gängige Allergiemittel, Antidepressiva und Hormonpräparate – ebenfalls eine Gefahr für die schützenden Bakterien im Darmmikrobiom darstellen können.

„Dies kann für gebrechliche oder ältere Menschen gefährlich sein“, sagte die leitende Studienautorin Lisa Maier, Professorin an der Universität Tübingen, in einer Pressemitteilung.

Die kürzlich in „Nature“ veröffentlichte Studie ergab, dass 28 Prozent von 53 getesteten nicht-antibiotischen Medikamenten in Laborversuchen das Wachstum schädlicher Krankheitserreger wie Salmonellen förderten, wodurch möglicherweise Millionen von Patienten anfällig für schwere Darminfektionen werden könnten.

„Das Ausmaß war völlig unerwartet“, sagte Maier. „Viele dieser Nicht-Antibiotika hemmen nützliche Darmbakterien, während schädliche Mikroben wie Salmonella Typhimurium unempfindlich sind“, stellte sie fest. „Dies führt zu einem Ungleichgewicht im Mikrobiom, das den Krankheitserregern einen Vorteil verschafft.“

Von den mehr als 50 getesteten Medikamenten hoben die Forscher einige häufig verschriebene Arzneimittel hervor, darunter Clomifen (ein Fertilitätsmedikament), Floxuridin (ein Chemotherapeutikum) und den Wirkstoff Terfenadin, der in verschiedenen Allergiemedikamenten vorkommt.

Sehr häufig verschriebene Antazida wie Pepcid und Prilosec können ebenfalls die Anfälligkeit einer Person für Darminfektionen erhöhen, so Dr. David Purow, Gastroenterologe, der nicht an der Studie beteiligt war. Er erklärte, dass dies daran liege, dass eine verminderte Magensäure ein Umfeld begünstige, in dem schädliche Bakterien überleben und gedeihen können.