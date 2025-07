Insulinresistenz als unterschätzter Auslöser von Bauchspeicheldrüsenkrebs

Insulinresistenz schädigt die Zellen der Bauchspeicheldrüse und begünstigt Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Blutzuckerspitzen zu vermeiden, hilft gegen Insulinresistenz und reduziert das Krebsrisiko.

Gewohnheiten im Alltag wie gesunde Ernährung, achtsames Essen, kleinere Portionsgrößen und moderate Bewegung helfen langfristig gegen Übergewicht und hohen Blutzucker.

Überschüssiges Insulin überreizt und entzündet die Zellen der Bauchspeicheldrüse, die dadurch in eine Krebsvorstufe umgewandelt werden. Dies beschrieben kanadische Forscher in einer in der Fachzeitschrift „Cell Metabolism“ veröffentlichten Studie