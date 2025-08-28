Logo Epoch Times

Probiotika und Stevia: Ein neues Dreamteam im Kampf gegen Krebs?

Fermentierter Stevia-Extrakt zeigt in Laborstudien vielversprechende Wirkung gegen Krebszellen.

Die Fermentierung verstärkt die Fähigkeit von Stevia, Krebszellen gezielt zu bekämpfen, während gesunde Zellen unversehrt bleiben.

George Citroner
Forscher in Japan fanden heraus, dass fermentierter Stevia-Extrakt Bauchspeicheldrüsenkrebs hemmen kann, ohne gesunde Zellen zu schädigen – was ihn zu mehr als nur einem kalorienfreien Zuckerersatz macht.
„Weltweit steigen die Erkrankungs- und Sterberaten bei Bauchspeicheldrüsenkrebs weiter an, wobei die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei weniger als 10 Prozent liegt“, sagte der Mitautor der Studie, Narandalai Danshiitsoodol, Assistenzprofessor an der Hiroshima University, in einer Presseerklärung.
Es bestehe ein wachsender Bedarf an neuen, wirksamen Wirkstoffen zur Krebsbekämpfung – insbesondere solchen, die aus Heilpflanzen gewonnen werden können, so Danshiitsoodol.
Probiotika gegen Krebs

Das Forschungsteam fermentierte Stevia-Blattextrakt mit dem Probiotikum Lactobacillus plantarum SN13T, einem nützlichen Bakterium, das in fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Essiggurken und Kimchi vorkommt.
Die kürzlich im „International Journal of Molecular Sciences“ (internationale Fachzeitschrift für molekulare Wissenschaften) veröffentlichte Studie führte Experimente an Krebszellen durch, die in Laborgefäßen gezüchtet wurden. Die Forscher betonten, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen, zu erklären, wie probiotische Bakterien die krebshemmende Wirkung pflanzlicher Arzneimittel verstärken können.
Dr. Joseph Mercola, Arzt für Allgemeinmedizin, der nicht an der Studie beteiligt war, bezeichnete die Forschung als „eindringliche Erinnerung“ daran, dass Pflanzen wie Stevia mehr als nur Süße bieten – sie können Verbindungen liefern, die langfristig die Gesundheit unterstützen.
Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Fermented Stevia Extract Kills Pancreatic Cancer Cells in Lab Tests“. (deutsche Bearbeitung kr)

