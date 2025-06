Warum Kichererbsen und schwarze Bohnen eine gesunde Ergänzung für Ihren Sommersalat sind

In Kürze:

Ein gesenktes Risiko für Herzerkrankungen stellten Forscher bei Menschen fest, nachdem sie zwölf Wochen lang täglich eine Tasse Kichererbsen gegessen hatten.

Niedrigere Entzündungswerte wiesen die Probanden auf, die über den selben Zeitraum schwarze Bohnen aßen.

Produkte aus Glas oder Dose ohne zugesetztes Natrium und zugesetzten Zucker sind laut Ernährungsberater die bessere Wahl.

Salat, Suppen, Eintöpfe und Currys – die beiden Hülsenfrüchte sind in der Küche vielseitig einsetzbar.

Falls Sie sich fragen, was in Ihrem bunten Sommersalat noch fehlt: Eine Dose Kichererbsen oder schwarze Bohnen könnten die Antwort sein, wenn Sie das Risiko für chronische Erkrankungen reduzieren möchten.

„Unsere Studie hat die Vorteile des Verzehrs von Bohnen bei Erwachsenen mit Vorstufen von Diabetes gezeigt, aber sie sind eine tolle Ernährungswahl für alle“, so die Doktorandin Morganne M. Smith, die ihre Studienergebnisse auf dem Jahrestreffen der American Society for Nutrition präsentierte, in einer Pressemitteilung.

Cholesterin und Entzündungen reduziert

Eine zwölfwöchige Studie untersuchte die gesundheitlichen Auswirkungen bei Personen mit einer Vorstufe von Diabetes Typ 2, nachdem sie täglich entweder eine Tasse Kichererbsen oder schwarze Bohnen zu sich genommen hatten.

Die Ergebnisse zeigten eine Senkung des Cholesterinspiegels um fast 15 Prozentpunkte bei jenen, die Kichererbsen in ihren Ernährungsplan aufnahmen. Bei denjenigen, die schwarze Bohnen aßen, sank ein wichtiger Entzündungsmarker, der mit Herzkrankheiten und Diabetes in Verbindung gebracht wird, um 27 Prozent. Die Kontrollgruppe, die stattdessen täglich Reis aß, wies keine vergleichbaren Ergebnisse auf.

Obwohl sich der Blutzuckerspiegel durch den Verzehr von Bohnen nicht veränderte, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass der Verzehr der Hülsenfrüchte positiv zur Gesundheit bei Diabetikern und der Allgemeinbevölkerung beitragen kann. Sie schlagen vor, die Erkenntnise in Ernährungsempfehlungen einfließen zu lassen, die sich auf die Vorbeugung von Herzkrankheiten und Diabetes konzentrieren.

Joan Salge Blake, Professorin für Ernährungswissenschaften an der Universität Boston, die nicht an der Studie beteiligt war, sagte gegenüber Epoch Times, dass Bohnen zudem eine gute Quelle für Kalium und Ballaststoffe sind. Laut Blake sind dies Nährstoffe, die in der Regel zu wenig gegessen werden.

Auch laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. konsumieren Menschen in Deutschland im Durchschnitt nur knapp die Hälfte der empfohlenen Tagesdosis an Ballaststoffen, die für Verdauung und Darmgesundheit unerlässlich sind.

Was man beim Kauf von Kichererbsen und Bohnen beachten sollte

Bei manchen Menschen kann es jedoch zu Verdauungsbeschwerden kommen, wenn sie den Bohnenkonsum plötzlich erhöhen. Ernährungswissenschaftler empfehlen, Bohnen allmählich in den Speiseplan aufzunehmen und natriumarme Bohnensorten aus der Dose zu wählen oder getrocknete Bohnen selbst zu kochen.

Laut Emily Feivor, einer Ernährungsberaterin in New York, die ebenfalls nicht an der Studie beteiligt war, ist es am besten, Produkte zu wählen, die als „natriumfrei“ oder „natriumarm“ gekennzeichnet sind.

Generell sei es auch empfehlenswert, die Produkte aus der Dose oder dem Glas vor dem Essen in einem Sieb gut mit Wasser abzuspülen.

Günstig und in der Küche vielfältig einsetzbar

Sowohl Kichererbsen als auch schwarze Bohnen sind kostengünstig und passen zu vielen Gerichten.

„Es gibt viele Möglichkeiten, Bohnen in die normale Ernährung einzubauen, um die allgemeine Gesundheit zu fördern und das Risiko chronischer Krankheiten zu verringern“, so Smith. „Man kann sie pürieren, um eine Suppe zu verfeinern, sie als Salatbeilage verwenden oder sie mit Reis oder Quinoa kombinieren.“

Abgesehen von einem gemischten Salat, wo sie Kichererbsen und schwarze Bohnen unkompliziert kombinieren können, bieten sich beispielsweise auch ein Eintopf oder Curry an, um in den Genuss beider Hülsenfrüchte zu kommen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „A Daily Cup of Beans Boosts Heart Health“. (redaktionelle Bearbeitung cs)