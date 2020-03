Deutsche Industrie: Kurzfristiger Auftragsschub vor Corona-Krise – damit soll jetzt Schluss sein

Es ist ein Lichtblick für die arg gebeutelte deutsche Industrie: Die Unternehmen haben zu Jahresbeginn einen starken Auftragsschub erfahren.

Allerdings dürfte es nicht mehr als ein kurzes Aufflackern sein. Ökonomen fürchten bereits im Februar erheblichen Gegenwind durch den sich ausbreitenden neuartigen Coronavirus. Der Kummer, den die Industrie seit längerem gewohnt ist, dürfte sich also nicht einfach in Luft auflösen.

Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Aufträge der Industrieunternehmen gegenüber dem Vormonat um 5,5 Prozent. Das ist der stärkste Zuwachs seit Mitte 2014.

Analysten hatten im Schnitt mit einem viel schwächeren Zuwachs um 1,3 Prozent gerechnet. Das Statistikamt verwies zwar auf zahlreiche Großaufträge, allerdings war auch ohne diese ein deutlicher Auftragsanstieg um 2,3 Prozent zu verzeichnen.

Unterstützung kam von der Auslandsnachfrage, die nach einem schwachen Dezember kräftig zulegte. Besonders stark stieg mit 15,1 Prozent die Nachfrage aus der Eurozone.

Allerdings war sie im Vormonat auch um 14,0 Prozent gefallen. Nachgefragt wurden vor allem hochwertige und meist teure Investitionsgüter. Im Gegensatz zur Auslandsnachfrage sank die Binnennachfrage im Januar um 1,3 Prozent.

Merkliche Belastung durch Corona-Krise ab Februar

Das Bundeswirtschaftsministerium und Bankökonomen hielten sich aufgrund der aufziehenden Belastungen durch die Corona-Krise mit Jubelarien zurück. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Risiken durch das Coronavirus auswirkten, erklärte das Ministerium in einem Kommentar.

Zudem wurde die robuste Entwicklung zu Jahresbeginn auch mit Nachholeffekten durch Brückentage im Dezember relativiert. „Insgesamt haben sich die Bestellungen in den vergangenen Monaten stabilisiert“, lautet das Resümee des Ministeriums.

Bankvolkswirte kommentierten ebenfalls vorsichtig. Der Corona-Ausbruch dürfte die Industrie ab Februar merklich belastet haben, erwartet Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen.

Trotz des guten Starts dürfte die deutsche Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres leicht geschrumpft sein. Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg sprach von „Zahlen aus der Vor-Corona-Ära“ und nannte ebenfalls Nachholeffekte aus dem Dezember.

Ungeachtet der Corona-Krise leidet die deutsche Industrie seit langem unter wechselnden Belastungen. Im vergangenen Jahr spielte der Handelskonflikt zwischen den USA und China eine große Rolle. Gerade hatte sich der Konflikt zur Jahreswende etwas beruhigt, da brach in China die Corona-Epidemie aus. D

ie Ausbreitung weit über China hinaus bedroht die internationalen Produktions- und Lieferketten, die sich im Zuge der Globalisierung gebildet haben. Auf der Nachfrageseite dürfte die Corona-Krise zu einer Konsum- und Investitionszurückhaltung führen. (dpa)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]