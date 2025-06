Zahl der Jobangebote in der Rüstungsindustrie stark gestiegen

Die Zahl der Stellenausschreibungen in der europäischen Rüstungsindustrie ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Sie liegt aktuell rund 40 Prozent über dem Niveau vor Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022, wie eine Analyse des Stellenportals Indeed ergab.

Bei deutschen Rüstungsunternehmen sind demnach vor allem Fachkräfte aus den Bereichen Technik, Ingenieurwesen und IT gefragt.

Frankreich hat am meisten Angebote

Das europaweit größte Angebot an Rüstungsjobs gibt es laut Indeed derzeit in Frankreich. Dort werden 43 Prozent aller branchenspezifischen Stellenausschreibungen veröffentlicht. Deutschland und Großbritannien folgen mit jeweils 17 Prozent; die verbleibenden 23 Prozent entfallen demnach auf weitere europäische Länder.

Auch das Interesse von Jobsuchenden an Stellen in der Rüstungsindustrie ist laut Analyse des Portals gestiegen. Vor allem in Deutschland habe die Branche „deutlich an Attraktivität gewonnen“.

Das Suchvolumen nach Rüstungsjobs liege seither konstant über Vorkriegsniveau – einen Höchststand erreichte es im März dieses Jahr, als die politische Debatte über eine Lockerung der Schuldenbremse zugunsten höherer Verteidigungsausgaben geführt wurde.

Ingenieure gesucht

Die Rüstungsindustrie sucht laut Portal vor allem Ingenieure im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik sowie IT-Fachkräfte der Berufsgruppen Softwareentwicklung und IT-Support und Infrastruktur.

Auch in den Bereichen Produktion und Fertigung, Projektmanagement, Management, Büro und Verwaltung sowie Vertrieb bestehe eine vergleichsweise hohe Nachfrage. Viele dieser Positionen weisen laut Indeed einen technischen oder produktionsnahen Bezug auf.

„In der Rüstungsbranche werden zum Teil ähnliche Jobprofile nachgefragt wie in der Automobilindustrie, die momentan stark unter Druck steht“, erklärte Indeed-Arbeitsmarktexpertin Virginia Sondergeld.

Im Vergleich zur Automobilindustrie bleibe die Rüstungsbranche allerdings ein relativ kleiner Wirtschaftszweig in Deutschland und Europa. Deshalb werde die Branche kaum in der Lage sein, Arbeitsplatzverluste in der Autoindustrie vollständig aufzufangen.

Indeed analysierte Stellenanzeigen von 25 der größten europäischen Rüstungsunternehmen wie Airbus, Hensoldt, Leonardo, Saab oder Thales.

Das Portal ist nach eigenen Angaben die Nummer eins unter den Jobseiten weltweit; mehr als 350 Millionen Besucher nutzen es jeden Monat, um nach Jobs zu suchen, Lebensläufe zu veröffentlichen oder Unternehmen zu recherchieren. Fast 3,5 Millionen Arbeitgeber nutzen Indeed, um nach Mitarbeitern zu suchen. (afp/red)