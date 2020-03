Der geheimnisvolle Ursprung von SARS-CoV-2

Vier Monate nach dem weltweiten Ausbruch des neuartigen Coronavirus ist sein Ursprung immer noch unbekannt. Das heizt Spekulationen an und erschwert die Bemühungen, dem Virus entgegenzuwirken sowie ein erneutes Auftreten zu verhindern.

Eine zutreffende Bezeichnung für den Krankheitserreger ist „KPCh-Virus“, da die Vertuschung des Ausbruchs durch die Kommunistische Partei Chinas geschah und diese durch mangelnde Transparenz in Bezug auf den Ausbruch einen Großteil des Kummers und der Unsicherheit, die die Welt jetzt erlebt, verursacht oder verschlimmert hat. Mehr dazu: Leitartikel: Dem Virus den richtigen Namen geben.

Besonders beunruhigend ist der Mangel an Beweisen über den Ursprung des Virus. Mehrere bisher bekannte Tierviren haben sich zwar als genetisch ähnlich, aber nicht ähnlich genug für eindeutige Aussagen erwiesen. Virologen sind sich einig, dass noch immer ein Bindeglied fehlt – die ursprüngliche Quelle des Virus.

Experten sind sich einig, dass mehr Hintergrundinformatonen benötigt werden. Die wichtigsten Daten – Tests mit Tieren aus dem Epizentrum des Ausbruchs in der zentralchinesischen Stadt Wuhan – stehen nicht zur Verfügung. Bis heute hat Chinas Regime keine Andeutungen gemacht, dass es beabsichtigt, die Daten bereitzustellen oder gar zu sammeln.

Im Vergleich: Labor versus natürlicher Ursprung

Als chinesische Forscher das Genom des Virus untersuchten, fanden sie Ähnlichkeiten mit zwei Coronaviren, die in Fledermäusen gefunden wurden, wie 2018 von chinesischen Militärwissenschaftlern berichtet wurde. Allerdings geschah das nicht in Wuhan, sondern im rund 800 Kilometer entfernten Zhoushan.

Das KPCh-Virus zeigte in Untersuchungen eine 88-prozentige Übereinstimmung mit den Viren aus Zhoushan.

Insbesondere zwei Teile des Wuhan-Virus – das nsp7-Protein, das die Vermehrung des Virus unterstützt, und das Hüllprotein (E), das dazu beiträgt, dass das Virus nicht sofort vom Immunsystem zerstört wird – ergaben eine 100-prozentige Übereinstimmung mit den Zhoushan-Fledermausviren.

Das ist außergewöhnlich, denn frühere Forschungen zeigten, dass jeder Coronavirus-Stamm seine eigene Version des Hüllproteins zu haben scheint.

Die 100-prozentige Übereinstimmung „ist wirklich ungewöhnlich“, sagte Dr. Xiaoxu Sean Lin, ein ehemaliger Mikrobiologe der U.S. Army, gegenüber der Epoch Times.

„Es ist ein sehr kleines Protein, aber es beinhaltet die Zusammenlagerung von Viruspartikeln und Interaktionen mit Wirtsfaktoren, so dass ein Coronavirus, wenn es den jeweiligen Wirt überspringt (durch zoonotische Übertragung), nicht die gleiche Sequenz behält“, sagte er per E-Mail.

Andere Experten äußerten ihre Skepsis gegenüber dem Ursprung aus einem Labor.

Ein Forscherteam der Columbia University, der Universität Edinburgh, der Universität von Sydney, der Tulane University und des Scripps Research Institute verglich das KPCh-Virus mit einer Reihe anderer Coronaviren. Darunter waren ein kürzlich veröffentlichtes Fledermausvirus (namens RaTG13) sowie mehrere Coronaviren, die in Schuppentier-Echsen gefunden wurden. Das RaTG13 zeigte eine 96-prozentige Übereinstimmung mit dem KPCh-Virus, während die Schuppenechsen-Viren damit zu etwa 90 Prozent übereinstimmten.

„Es ist unwahrscheinlich, dass SARS-CoV-2 durch Labormanipulation eines SARS-CoV-ähnlichen Coronavirus entstanden ist“, schloss das Team in der am 17. März in der Zeitschrift „Nature Medicine“ veröffentlichten Studie.

Schuppentier-„Spikes“

Laut dem Bericht in der Zeitschrift „Nature Medicine“ stimmt ein Großteil des KPCh-Virusgenoms mit dem RaTG13-Virus überein, ein entscheidender Teil jedoch nicht – das sogenannte „Spike-Protein“.

Dieses Protein macht die „kleinen Spitzen“ aus, die an der Oberfläche des Virus haften, und ist damit das wichtigste Werkzeug für das Eindringen des Virus in menschliche Zellen. Die Zellen der menschlichen Lunge und anderer Organe sind mit Membranenenzymen bedeckt, die als ACE2 bezeichnet werden. Das Spike-Protein hat die Fähigkeit, sich mit diesen Membranenenzymen zu verzahnen und die Hülle des Virus mit der Zelloberfläche verschmelzen zu lassen. So kann das Virus in die Zelle eindringen und sich in ihr vermehren.

Während die Schuppentier-Viren dem KPCh-Virus im Verlgeich nicht so sehr ähneln, sind ihre Spike-Proteine fast identisch, einschließlich der Aminosäuren an allen sechs entscheidenden Positionen in der Gensequenz, berichtet das Forscherteam in der Zeitschrift.

Die Autoren argumentierten, dass diese Art von Spike-Protein, das sich natürlicherweise in den Schuppentieren entwickelt, ein Beweis dafür ist, dass sich das KPCh-Virus ebenfalls natürlich entwickelt hat. Darüber hinaus, so das Papier, haften sich die Spikes des KPCh-Virus nicht so effektiv an menschlichen Zellen an, wie die des SARS-Virus. Wenn das KPCh-Virus künstlich hergestellt wurde, warum sollte es ein Spike-Protein verwenden, das schlechter funktioniert als ein anderes, bereits bekanntes?

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, diese Frage logisch zu beantworten.

„Gain-of-Function“-Forschung

Die Schaffung künstlicher Viren mit neuen oder verbesserten Fähigkeiten – „Gain-of-Function“-Forschung – wird für eine Vielzahl von Zwecken durchgeführt und nicht unbedingt, um das effizienteste Virus zu schaffen. Sie kann dazu verwendet werden zu untersuchen, welche neuen Viren potenziell entstehen können oder welches Pandemiepotenzial sie aufweisen würden.

„Es hängt also wirklich davon ab, wie das Experiment konzipiert wurde: Was ist das Ziel bei dieser Art von Gain-of-Function-Studie?“ hinterfragt Lin in dem Telefongespräch.

Außerdem, obwohl das Forscherteam die gegenteilige Schlussfolgerung zog, „schlugen die Argumente des [Nature-] Berichts tatsächlich einen möglichen Weg der Labor-Herstellung des Virus vor“, sagte Lin der Epoch Times per E-Mail.

In dem Laborszenario könnte ein Spike-Protein, das das Potenzial hat, bei Menschen zu wirken, von einem Schuppentier- oder Fledermausvirus genommen und auf ein anderes tierisches Coronavirus verpflanzt werden. Das Virus würde dann verwendet werden, um Zellen im Labor gezielt zu infizieren „um mehrere infektiöse Klone zu erhalten“, bevor diese in Labortiere injiziert werden. In diesem Wirt könnten sie dann weiter mutieren, „um Stämme zu selektieren, die von höherer Übertragbarkeit sind“, sagte Lin.

Der „Nature“-Bericht beschreibt einen Prozess, wie dies theoretisch möglich wäre, fügt aber hinzu, dass diese speziellen Experimente bisher nicht veröffentlicht wurden. Darüber hinaus stimme das Grundgerüst beziehungsweise das „Rückgrad“ des KPCh-Virus, nicht genau mit „irgendeinem zuvor verwendeten Virusrückgrat“ überein – also ein weiterer Beweis für einen natürlichen Ursprung, sagten die Autoren.

Diese Ansicht beruht jedoch auf der Annahme der Transparenz, die Peking jedoch schmerzlich vermissen lasse, wie Lin bemerkte.

Keine Tierversuche

Keines der bisher bekannten Tierviren ist laut der Zeitschrift „Nature“ ähnlich genug, um ein direkter Vorläufer des KPCh-Virus zu sein.

„Die genetische Ähnlichkeit sollte höher sein als in diesen Studien, damit der Wirt identifiziert werden kann“, so die Studie, und man bezog sich dabei auf Kommentare von Arinjay Banerjee, Coronavirus-Forscher an der McMaster University in Hamilton, Kanada. „Er stellte fest, dass das Genom des SARS-Virus zu 99,8% mit dem eines Schleichkatzen-Coronavirus übereinstimmt, weshalb Schleichkatzenviren als Quelle betrachtet wurden. Wenn Schuppentiere der Ursprung des aktuellen Ausbruchs sind“, so Banerjee, „dann sind es nicht die Schuppentiere in diesen Studien“.

Die ursprüngliche Geschichte, die von der KPCh propagiert wurde, war, dass das Virus auf dem Huanan Meeresfrüchte-Markt in Wuhan entstanden sei. Ende Dezember schlossen Behörden den Markt, doch es gibt keinen Hinweis darauf, dass eines der Tiere vom Markt getestet wurde. Ebenso wenig darauf, dass man Tiere aus der Umgebung von Wuhan für Tests heranzog.

Wissenschaftler haben wiederholt die Bedeutung von Tierversuchen betont, um den Ursprung des Virus besser zu verstehen. Auch die Autoren des „Nature“–Berichts haben dies anerkannt.

„Mehr wissenschaftliche Daten könnten das Gleichgewicht der Beweise zugunsten einer Hypothese gegenüber einer anderen verschieben“, sagten sie. „Die Gewinnung verwandter Virussequenzen aus tierischen Quellen wäre der zielführende Weg, um den Ursprung des Virus aufzudecken“.

Es kann kaum der Mangel an Ressourcen sein, der China von aussagekräftigen Tierversuchen abhalten würde. Tatsächlich ist ein Labor, das in der Vergangenheit mit Fledermäusen experimentiert hat, nur etwa 120 Meter vom Markt in Wuhan entfernt. Ein weiteres Labor, das Wuhan Institute of Virology (WIV), ist zwei Autostunden entfernt.

Darüber hinaus ist die chinesische Virologin Shi Zhengli, die am WIV tätig ist, eine der weltweit führenden Koryphäen auf dem Gebiet der Fledermaus-Coronaviren. Sie berichtete über die 96-prozentige Übereinstimmung mit dem Fledermausvirus RaTG13 (pdf).

Die KPCh ist in der Regel bestrebt, ihr Image zu verbessern, indem sie Regierungsangestellte als Helden in einer Krise darstellt. Diesmal ist das WIV jedoch während der gesamten Epidemie ungewöhnlich ruhig geblieben. In einer internen Richtlinie, die online durchsickerte, hieß es, dass es den WIV-Mitarbeitern verboten sei, über das KPCh-Virus zu sprechen. Dieses Verbot galt selbst gegenüber den chinesischen Staatsmedien.

Es sei möglich, dass China die Tierversuche durchführt, aber wenn dies der Fall wäre, halte es die Ergebnisse geheim, sagte der Mikrobiologe Dr. Lin der Epoch Times.

Beschuldigungen gegenüber dem Wuhan Institute of Virology (WIV)

Aufgrund mangelnder, solider Beweise fanden die chinesischen Bürger im Netz ihre eigenen Erklärungen für die Herkunft des Virus. Diese sind für das Regime zumeist wenig schmeichelhaft.

Einige behaupteten, dass eine Absolventin des WIV, Huang Yanling, die Patientin Null wäre und gestorben sei. Das WIV leugnete dies und sagte, dass Huang seit ihrem Abschluss 2015 in anderen Provinzen gelebt und gearbeitet habe. Aber Huangs Foto, ihre Biographie und ihre Dissertation wurden alle von der Website des Instituts entfernt und nur ihr Name blieb übrig. Sie selbst meldete sich auch mit keinem Statement, um die Gerüchte zu bestreiten.

Ein Online-Profil mit dem Namen und den Fotos einer anderen WIV-Forscherin, Chen Quanjiao, beschuldigte die Generaldirektorin des Instituts, Wang Yanyi, „häufig“ Labortiere auf dem Markt von Huanan weiterverkauft zu haben. Auf diese Weise hätte das Virus womöglich aus dem Labor entweichen können.

Der falsche Umgang mit Versuchstieren ist in China nichts Neues. Im Januar wurde beispielsweise der Biologe Li Ning von der China Engineering Academy zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Versuchsschweine, Kühe und Milch aus seinem Labor an lokale Märkte verkauft hatte.

Shi Zhengli, die Vize-Direktorin des P4-Labors in Wuhan bestritt, dass so etwas im WIV passiert sei. Die Forscherin Chen gab eine Erklärung ab, in der sie sagte, ihre Identität sei gestohlen worden und leugnete die Verantwortung für die Online-Posts.

Shi leugnete in einer Erklärung an die chinesischen Medien jegliche Verbindung des KPCh-Virus mit dem Labor: „Ich schwöre mit meinem Leben, dass das neue Coronavirus-2019 nichts mit unserem Labor zu tun hat“, sagte sie. Und:

Dieses Virus ist eine Strafe, die der Menschheit von der Natur auferlegt wurde, um die unzivilisierte Lebensweise der Menschheit zu verurteilen. Denjenigen unter Ihnen, die den Gerüchten oder so genannten wissenschaftlichen Analysen von unqualifizierten Forschern glauben, rate ich, den Mund zu halten!“

Aber in einem Land, in dem Menschen es gewohnt sind, erzwungene Geständnisse im Fernsehen zu sehen, beschwichtigte das Leugnen die Sorge der Bürger nicht.

„Für ein so großes Unglück, das zahllose Menschenleben fordern kann, geben Sie uns lieber Fakten und Beweise, keine prätentiösen Aussagen wie das Versprechen mit dem Leben“, kommentierte ein ein Nutzer im chinesischen Internet.

Weder Fledermäuse noch Schuppentiere

Ein Grund, warum viele Chinesen der offiziellen Erklärung – dass sich die Infektion durch Fledermäuse auf dem Markt von Huanan auf den Menschen übertrug – skeptisch gegenüber stehen, ist der offensichtliche Mangel an Fledermäusen vor Ort. Es wurden nicht nur keine Fledermäuse auf dem Markt gefunden, sondern alle in der Gegend lebenden Fledermäuse befanden sich zu dieser Jahreszeit im Winterschlaf.

Auf dem Markt wurden auch keine Schuppentiere gefunden. Sie sind eine geschützte Art, weshalb es möglich ist, dass die Verkäufer sie entsorgt haben, bevor die Behörden den Markt abriegelten. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass irgendwo in Wuhan Schuppentiere gefunden wurden.

Die Viren mit dem passenden Spike-Protein fand man in Schuppentieren, die von Malaysia in die Provinz Guangdong, 800 Kilometer südlich von Wuhan, geschmuggelt wurden. Das Fledermausvirus RaTG13 wurde in der Provinz Yunnan, rund 1.500 Kilometer von Wuhan entfernt, gefunden.

Gefährliche Experimente

Virologin Shi Zhengli hat in der Vergangenheit mit mutierten Coronaviren experimentiert. Dabei wurden mehrere Viren kombiniert, um die Fähigkeit andere Spezies zu infizieren, zu erhalten.

In einer Arbeit aus dem Jahr 2010 untersuchte sie die Manipulation des Membranenzyms ACE2 einer Fledermaus, um das Tier für SARS empfänglich zu machen. In einer Arbeit aus dem Jahr 2015 verwendeten sie und andere Forscher ein Fledermausvirus-Spike-Protein, das beim Menschen nicht funktionierte. Sie pfropten es auf SARS und stellten fest, dass es dann in der Lage war, Menschen zu infizieren. Hinzu kam, dass es dadurch resistent gegen herkömmliche Behandlungen war.

„Wenn das neue Virus ausbrechen würde, könnte niemand die Flugbahn vorhersagen“, kommentierte Simon Wain-Hobson vom Institut Pasteur in Frankreich das Papier von Shi aus dem Jahr 2015.

Im Jahr 2014 unterbrach US-Präsident Barack Obama die Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung, da er die Gefahr für die biologische Sicherheit fürchtete.

Das Labor hat eine Verbindung zum Militär

Diese Kontroverse war möglicherweise ein Anreiz für Shi oder andere Forscher, mit Arbeiten zu diesen Themen unter dem Radar zu bleiben. In diesem Fall würde als wahrscheinlicher Auftraggeber für solche Forschungen das chinesische Militär in Frage kommen, so Lin.

In einem Beitrag auf der chinesischen Social Media-Plattform „Douban“ heißt es, dass Chen Wei, der „Top-Experte für biochemische Waffen“ der Volksbefreiungsarmee, kürzlich das WIV-Labor übernommen habe. Der Beitrag bleibt bisher unbestätigt.

Shi und das WIV haben nicht auf Fragen der Epoch Times per E-Mail reagiert.

Das Labor hat jedoch seit seiner Gründung eine Verbindung zum Militär: Es wurde mit Hilfe der französischen Regierung nach dem SARS-Ausbruch von 2003 entwickelt. Ursprünglich sollte ein französischer Architekt das Gebäude entwerfen, aber die chinesischen Behörden vergaben die Arbeit an einen lokalen Architekten aus Wuhan. Der französische Geheimdienst fand heraus, dass die chinesische Architektenfirma IPPR Engineering International enge Verbindungen zu einer chinesischen Militärniederlassung hatte, die laut dem französischen Wirtschaftsmagazin Challenges auf der schwarzen Liste der CIA stand. Das Labor ist seit 2017 in Betrieb.

Über Herkunft des Virus gibt es laut Lin noch immer nicht genügend Beweise, um eine klare Aussage treffen zu können. Klar sei jedoch, dass der Mangel an Beweisen weitgehend der Kommunistischen Partei Chinas angelastet werden kann, während die ganze Welt die Konsequenzen trägt.

Das Original erschien in Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von pl und cs)

Originalartikel: The Mysterious Origins of the CCP Virus

