Berlin: Video-Blogger Oliver Flesch von Vermummten in Rigaer Straße überfallen (Video)

Der deutsche Video-Blogger Oliver Flesch (49) ist in der Nacht zum 12. Mai in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain überfallen worden.

Nach ersten Ermittlungen bemerkte ein Passant gegen 1.30 Uhr auf der Rigaer Straße mehrere Maskierte, die mit Stöcken und Knüppeln auf einen Mann einschlugen.“ (Polizeibericht)

Nach Angaben von Oliver Flesch betrat er, nachdem er von einem Bekannten mit dem Auto abgesetzt wurde, das Haus in der Rigaer Straße, in dem er in Berlin untergekommen war. Kurz darauf wurde die Hausür eingetreten und die Vermummten fielen über ihn her.

Im Video: Oliver Flesch am Tag nach der Attacke



Der den Vorfall bemerkende Augenzeuge alarmierte die Polizei. Die Schläger flüchteten daraufhin, nach Fleschs Angaben in Richtung des von Linksextremisten besetzten Hauses Nummer 94.

Die eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief jedoch ohne Erfolg.s

Flesch wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Dort entließ er sich selbst, noch bevor seine Verletzungen an Kopf und Arm behandelt werden konnten.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Staatsschutz übernommen.

Wie „Bild“ berichtet, soll der ehemalige Neuköllner seit 2015 auf Mallorca leben und von dort aus „mehrere rechtspopulistische Social-Media-Kanäle“ betreiben, vor allem auf Youtube.

Im Video: Oliver Flesch in der Rigaer Straße unterwegs …