China legt „Friedensplan“ für Ukraine vor – Westen skeptisch und enttäuscht

Russlands Außenminister Sergei Lawrow empfing am Mittwoch Wang Yi, den leitenden Außenpolitiker von China. Foto: Alexander Nemenov/Pool AFP/AP/dpa

Die KP-Führung in China hat ein 12-Punkte-Papier für eine Waffenruhe in der Ukraine vorgelegt. Es erschöpft sich mehr in Appellen, als Lösungen zu bieten.