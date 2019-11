China und sein Geld: Bankenrun bei der Yichuan Bank

In China naht vermutlich ein Bankensterben. Drei Banken fielen bereits und wurden leise verstaatlicht: die Baoshang Bank, die Bank of Jinzhou, und die chinesische Heng Feng Bank mit 1,4 Billionen Yuan an Vermögenswerten.

Am 1. November wurde das Poltern etwas lauter: An der wichtigen Henan Yichuan Rural Commercial Bank forderten die Einleger der Bank wütend ihr Geld. Vor einem Bankrun hat Peking am meisten Angst, schreibt „zerohedge.com“. Gerüchten zufolge steckt der Vorsitzende der Bank in Schwierigkeiten und die Bank steht kurz vor der Insolvenz.

An der Hauptniederlassung in der Nähe der zentralchinesischen Stadt Luoyang versammelten sich politische Kader, Wirtschaftsführer und Bankfachleute, um der Bank demonstrativ ihre Unterstützung zuzusagen. Trotzdem standen die Menschen Schlange, um ihr Geld abzuheben. Die Yichuan Bank ist nach Anzahl der Filialen und der Höhe des Kapitals der größte Kreditgeber im Bezirk Yichuan.

Die Rettung der Baoshang Bank war im Mai 2019 die erste Bankenrettung seit den 90er Jahren. Daraufhin setzten weit verbreitet Debatten über die Gesundheit anderer Kreditgeber, Finanzinstitute und Banken ein. Die Bank of Jinzhou und die Heng Feng Bank sind eher kleine Regionalbanken. Ihr Zusammenbruch zeigte bereits, dass das chinesische Banksystem Probleme hat.

Peking achtet darauf, dass keine Übernahmen angekündigt werden – obwohl es, so „zerohedge“, „stillschweigend staatliche Banken und Vermögensverwaltungsgesellschaften sowie einen Arm des Staatsfonds der Nation hinzugezogen hat, um neues Kapital einzuspeisen und wackelige Banken zu stabilisieren“. Dies erfolgte auch bei der Bank Heng Feng.

Die gute Nachricht ist, dass die angeschlagenen Banken nur 4 Prozent der gesamten Vermögenswerte im chinesischen Bankensystem ausmachten, so eine aktuelle Schätzung von S&P Global, die auch qualitativ schlechte ländliche Institute unter der Flagge der chinesischen Zentralbank umfasste. Eine Analyse von Barclays listete die Banken auf, die sich mit der Veröffentlichung ihrer Geschäftsberichte 2018 verspätet hatten: ein klarer Indikator für den bevorstehenden Zusammenbruch. Drei der vier kritischsten Banken wurden bereits verstaatlicht oder gerettet. (ks)

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

