NTD: Geheime Gedanken von Chinas Führer veröffentlicht | Tonnen von Geheimpapieren vernichtet

In einem internen Lagebericht zu China kritisiert das Auswärtige Amt das in Hongkong in Kraft getretene nationale Sicherheitsgesetz außergewöhnlich deutlich.

Aufgrund der in Deutschland ausgebrochenen Schweinepest hat China verboten, Schweine, Wildschweine und daraus hergestellte Produkte aus Deutschland einzuführen.

Ein neues Buch über Xi Jinping und seine Reden wird demnächst veröffentlicht. In einer Rede sagte er, der Zweck der Bildung bestehe darin, Nachfolger für den Sozialismus zu erziehen.