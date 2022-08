Peking: Taiwan gehört zu China, weil es dort hunderte China-Restaurants gibt

Wenn es in Taiwan chinesische Restaurants gibt, muss Taiwan doch zu China gehören: So zumindest argumentierte die ranghohe Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, nachdem sie in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh über hundert Restaurants mit der klassischen Küche der chinesischen Provinzen Shandong und Shanxi gezählt hatte. „Gaumen betrügen nicht. #Taiwan ist immer ein Teil von China gewesen“, schrieb Hua am Sonntag auf dem in China verbotenen Online-Dienst Twitter.

Für ihre Schlussfolgerung erntete die Sprecherin Spott von Nutzern der Onlineplattform, die in China nur über VPN zugänglich ist. „Google Maps zeigt, dass es in Peking 17 McDonalds, 18 KFCs, 19 Burger Kings und 19 Starbucks gibt. Gaumen lügen nicht. #China war schon immer ein Teil Amerikas“, schrieb der Twitter-Nutzer „@plasticreceiver“.

Andere Nutzer fragten scherzhaft, ob Peking nun Ansprüche auf Gebiete weit über den asiatisch-pazifischen Raum hinaus erheben könnte.

Huas Tweet steht am Ende einer Woche voller Spannungen rund um die Straße von Taiwan. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hatte China großangelegte Militärmanöver in der Region begonnen. Außerdem setzte Peking die Zusammenarbeit mit Washington bei Themen wie Klima und Verteidigung aus. Am Montag setzte China entgegen vorheriger Ankündigungen seine Militärübungen vor Taiwan fort. (afp/dl)

