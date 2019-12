USA weisen „heimlich“ zwei chinesische Botschafter aus – Peking kritisiert Entscheidung

Zwei chinesische Botschafter wurden von der US-Regierung „heimlich ausgewiesen“, weil sie im September in eine „sensible“ Militärbasis in Virginia eindrangen, so ein Bericht der New York Times vom 15. Dezember.

Es ist das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass chinesische Diplomaten wegen vermuteter Spionageaktivitäten ausgewiesen wurden. US-Beamte glauben, dass mindestens einer der Beamten ein Geheimagent war, der „unter diplomatischer Deckung“ operierte.

Die Beamten hatten ihre Frauen dabei, als sie trotz verweigerter Erlaubnis durch einen Zugangskontrollpunkt auf die Militärbasis fuhren und dabei Berichten zufolge dem Militärpersonal auswichen, das sie verfolgte. Sie kamen erst zu Halt, als Feuerwehrwagen ihnen den Weg blockierten. Sie behaupteten später, sie hätten sich verirrt.

Das Außenministerium, der Nationale Sicherheitsrat und das Weiße Haus reagierten nicht sofort auf Anfragen der Epoch Times hinsichtlich einer Bestätigung des Vorfalls.

Peking protestiert: USA soll „ihren Fehler zu korrigieren“

Unterdessen hat die Regierung in Peking die Ausweisung der zwei chinesischen Botschaftsmitarbeiter scharf kritisiert. China fordere die Vereinigten Staaten nachdrücklich auf, „ihren Fehler zu korrigieren“, die Vorwürfe gegen die zwei Beamten seien „wahrheitswidrig“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, am Montag (16. Dezember) in Peking.

Beamte innerhalb der Trump-Regierung haben zunehmend vor Spionage- und Überwachungsmaßnahmen des chinesischen Regimes gewarnt. Im November warnte Ajit Pai, Vorsitzender der U.S. Federal Communications Commission (US-Bundesbehörde für Kommunikation), vor den 5G-Netzen (aus China) und meinte, dass sie die Türen für Überwachung, Spionage und andere Gefahren öffnen könnte.

Chinesische Diplomaten seien „dreister“ geworden

US-Beamte berichteten der New York Times, dass chinesische Diplomaten in den letzten Monaten „dreister“ geworden seien und ohne Ankündigung in Forschungs- oder Regierungseinrichtungen auftauchen.

Laut dem Washingtoner „Zentrum für Strategische und Internationale Studien“ decken chinesische Spione heute etwa 90 Prozent der Täter in US-Spionagefällen ab.

Ich denke, dass es sehr wichtig ist, die Kultur und den zugrunde liegenden Zweck hinter Chinas Zielen zu verstehen“, sagte Charity Wright, Berater für Cyber-Bedrohungsinformationen bei IntSights mit 15 Jahren Erfahrung in der U.S. Army und der National Security Agency (NSA) der Epoch Times in einem früheren Interview. China will die Supermacht der Welt werden und die KPCh an die Spitze bringen. Im Moment haben sie eine sehr gefährliche Fähigkeit, zu überwachen und zu zensieren.“

Wochen nach dem Vorfall auf der Militärbasis kündigte das Außenministerium strengere Beschränkungen an, die darauf abzielen, die Aktivitäten chinesischer Diplomaten einzuschränken. Chinesische Beamte werden seitdem aufgefordert, eine zusätzliche Mitteilung zu machen, bevor sie sich mit US-Beamten treffen oder bestimmte Institutionen besuchen.

Die chinesische Botschaft sagte damals, dass die neuen Beschränkungen für chinesische Diplomaten „gegen die Wiener Konvention verstoßen“.

(rm/ mit Material von dpa und der Epoch Times USA)

