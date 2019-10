Wenn er nicht mit seiner Gitarre unterwegs ist, verbringt der texanische Musiker Willie Nelson Zeit auf seiner Ranch in Texas. Der Name „Luck Ranch“, also „Glücks-Ranch“ ist Programm. Etwa 70 Pferde streifen und grasen dort friedlich herum, die alle von Nelson gerettet wurden; die meisten von ihnen waren bereits auf dem Weg zum Schlachthof.

Der Name „Glück“ passt von daher mehr als symbolisch zur Ranch. Diese Tiere hatten wirklich Glück, dass Willie sie gefunden und dann auch gerettet hat. Hier erhalten sie alle ihr Gnadenbrot und können friedlich miteinander leben.

„Wenn du hier bist, bist du im Glück, und wenn du es nicht bist, hast du das Glück verlassen“, zitiert KSAT 12 News den berühmten Sänger.

Für die Nelson, der im kommenden Frühjahr seinen 87. Geburtstag feiert, steht die Ranch für eine Liebe zur Country-Musik und zu alten und schutzbedürftigen Pferden. Das 700 Hektar große Grundstück befindet sich in Spicewood, etwa 50 km nordwestlich von Austin, im Texas Hill Country. Sein Grundstück bietet all den verschiedenen Pferden viel Freiraum zum Grasen und gemütlichem herumwandern.

700 Hektar für 70 glückliche Pferde

„Meine siebzig Pferde sind wahrscheinlich die glücklichsten Pferde der Welt“, erzählt Nelson. „Sie werden zweimal täglich mit der Hand gefüttert. Ich habe sie vor ihrer einstigen letzten Station abgeholt. Dort waren sie nur noch bereit zum Schlachter zu gehen. Heute ist das hoffentlich das Letzte, woran sie sich erinnern, also sind sie glückliche Pferde.“



Die 70 Pferde könne sich frei auf Nelsons „Luck“-Ranch bewegen, im Hintergrund der Sänger. (Mitte)

Die Hingabe des Country-Sängers an die Pferde hat eine lange Tradition. Ein Lied von Nelson, „Ride Me Back Home“, zeugt von seiner Leidenschaft für die schönen Tiere.

Im Jahr 2015 gewann zudem ein Video von Nelson mit dem Titel „The Love of Horses“ den People’s Silver Telly Award. Das Video zeigt die Bemühungen, wie Nelson und Mitglieder von „Habitat for Horses“, versuchen, Gesetze gegen das unnötige und verfrühte Schlachten von Pferden zu erlassen. Viel zu viele Bauern sehen nicht ein, ihrem Pferd, dass ihnen jahrelang treu gedient hat, das Gnadenbrot zu geben. Lieber würde es schnell zum Schlachter gebracht.

Neben seinem Engagement für Pferde unterstützt Nelson auch andere Wohltätigkeitsaktivitäten, wie die Beschaffung von Geld für Landwirte – um beispielsweise Pferden einen glücklichen Lebensabend zu ermöglichen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Willie Nelson Rescued 70 Horses From Slaughterhouse to Roam on His Ranch in Texas (deutsche Bearbeitung Jacqueline Roussety)