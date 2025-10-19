7-Minuten-Raubüberfall auf den Louvre: Täter erbeuten Schmuck von „unschätzbarem Wert“

Bei einem Raubüberfall auf das weltberühmte Louvre-Museum in Paris haben unbekannte Täter heute Schmuck in „unschätzbarem Wert“ erbeutet.

Die vermummten Räuber kamen per Motorroller, ließen sich in einem Lastenkorb bis zu einem Saal des Museums hochhieven und drangen dann mit Motorsägen in den Louvre ein, wie es aus Polizeikreisen und vom Innenministerium hieß. Dort erbeuteten sie den wertvollen Schmuck aus Vitrinen und konnten danach flüchten.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen ereignete sich der Diebstahl zwischen 9:30 und 9:40 Uhr. „Heute Morgen kam es bei der Öffnung des Louvre-Museums zu einem Raubüberfall“, teilte Kulturministerin Rachida Dati im Onlinedienst X mit. Verletzt wurde nach ihren Angaben niemand.

Ging es um den Schmuck Napoleons?

Nach Angaben von Innenminister Laurent Nuñez sind die geraubten Schmuckstücke von „unschätzbarem Wert“. Die Zahl der Täter gab Nuñez im Interview mit „France Inter“/„Franceinfo“/„Le Monde“ mit drei bis vier an. Der Überfall habe nur sieben Minuten gedauert.

Die Räuber seien in einem auf einem Lastwagen montierte Lastenkorb hochgefahren und dann in den Saal „Apollon“ eingedrungen, wo sie sich auf „zwei Vitrinen“ konzentriert hätten. Ein Motorroller wurde später nach Angaben aus Polizeikreisen aufgefunden.

Laut der französischen Tageszeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf die Ermittler berichtete, sollen die Diebe neun Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons und der Kaiserin erbeutet haben, darunter eine Halskette, eine Brosche und ein Diadem.

Die Staatsanwaltschaft in Paris leitete Ermittlungen wegen „organisierten Bandendiebstahls“ und „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ ein.

Auf das Pariser Museum Louvre ist ein Raubüberfall verübt worden. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa

Weltberühmtes Museum

Das Museum teilte auf X mit, der Louvre bleibe „aus außergewöhnlichen Gründen“ für den Tag geschlossen. Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Im Jahr 2024 besuchten knapp 9 Millionen Besucher die Kunsteinrichtung.

Die Sammlung des Museums umfasst über 35.000 Kunstwerke. Allein im Saal mit Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ drängen sich täglich rund 20.000 Besucher. Um den Besucherstrom zu bewältigen, gibt es strenge Zugangsbeschränkungen mit vorgeschriebenen Besucherrouten und Zick-Zack-Absperrungen vor den populärsten Exponaten. (dpa/afp/red)