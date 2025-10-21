Logo Epoch Times

Fahndung läuft

Bewaffneter Überfall auf Reisebus in Niederbayern - Täter rauben Geld und Dokumente

In Niederbayern haben drei bewaffnete Unbekannte einen Reisebus auf der A93 bei der Anschlussstelle Aiglsbach überfallen und Geld sowie Dokumente der Passagiere gestohlen.

top-article-image

Polizei (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bewaffnete Unbekannte haben auf einer Autobahn in Niederbayern in der Nacht zum Montag einen Reisebus überfallen und die Passagiere bestohlen. Wie die Polizei in Straubing mitteilte, brachten drei Täter den Bus gegen 03.30 Uhr auf der A93 mittels Signalen an der Anschlussstelle Aiglsbach zum Abfahren und Anhalten.
Sie hatten demnach Schusswaffen bei sich und gaben vor, eine Kontrolle vorzunehmen, wobei sie Geld und Dokumente der Insassen stahlen.
Anschließend flohen die Täter in einem weißen Auto mit mutmaßlich deutscher Zulassung in Richtung München. Eine Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Die Passagiere im Bus wurden den Angaben zufolge weder verletzt noch bedroht. Die Kriminalpolizei in Landshut übernahm die Ermittlungen und bat um Zeugenhinweise. (afp/red)

