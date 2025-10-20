Logo Epoch Times

Baden-Württemberg

Mehr als 160 Straftaten: Kriminelle Großfamilie aus Stuttgart ausgereist

Gewaltdelikte, schwerer Diebstahl, Strafhaft: Eine polizeibekannte syrische Großfamilie hat Deutschland verlassen. 17 Familienmitglieder sind bereits weg – und erhielten für ihre freiwillige Ausreise jeweils durchschnittlich 1.350 Euro.

Die Polizei in Stuttgart war oft wegen dieser syrischen Familie im Einsatz

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Eine syrische Großfamilie, deren Mitgliedern mehr als 160 Straftaten zur Last gelegt werden, hat Deutschland verlassen. Wie das baden-württembergische Justizministerium in Stuttgart mitteilte, sind bisher 17 Familienmitglieder, von denen ein Großteil polizeibekannt war, freiwillig nach Syrien ausgereist.
Drei Familienmitglieder sitzen demnach noch wegen Verurteilungen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen in Haftanstalten in Deutschland.
Bereits im Juni und August hatten demnach vier Angehörige der Großfamilie direkt aus der Strafhaft beziehungsweise der Untersuchungshaft heraus Deutschland verlassen.
Am 18. Oktober reisten den Angaben zufolge 13 weitere Familienangehörige nach Syrien aus. Laut Ministerium wurden jedem Familienmitglied für die freiwillige Ausreise durchschnittlich 1.350 Euro gezahlt.
Die aus Syrien stammende Familie kam zwischen 2015 und 2020 nach Deutschland und lebte in Stuttgart. Deren Angehörigen sorgten im Südwesten wiederholt für Schlagzeilen. Insgesamt sechs der bislang ausgereisten Familienmitglieder wurden wegen Straftaten, unter anderem wegen Gewaltdeliken und schweren Diebstahls, verurteilt. (afp/red)

