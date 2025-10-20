Messerangriff in Bremen: Maskierter ersticht Frau und verletzt Kind

Ein maskierter Mann hat in Bremen eine 30-Jährige und ihren Sohn mit einem Messer angegriffen und die Frau tödlich verletzt. Der Zwölfjährige wurde bei der Attacke am Sonntag leicht verletzt, wie die Polizei in der Hansestadt am Montag mitteilte.

Das Verbrechen ereignete sich vor dem Wohnhaus der Opfer, der Täter flüchtete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens liefen.

Laut Polizei informierten Zeugen die Einsatzkräfte am Sonntagmittag über eine verletzte Frau in einer Straße. Beamte fanden das stark blutende Opfer und leisteten erste Hilfe.

Ein Notarzt konnte wenig später aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Ihr zwölfjähriger Sohn wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge stach demnach ein maskierter Mann auf die 30-Jährige und ihr Kind ein, bevor er floh. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts, hieß es. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. (afp/red)