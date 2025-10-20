Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

Warnstreik bei Coca-Cola - bundesweite Aktionen sollen folgen

vor 28 Minuten

Betagte Nonnen besetzen ihr Kloster in Österreich

vor einer Stunde

Schweizer Zementhersteller übernimmt Duisburger Xella-Konzern

vor einer Stunde

EU will Schiffe der russischen Schattenflotte kontrollieren dürfen

vor 2 Stunden

Polizeieinsatz wegen Räumung in Berlin: Pyrotechnik gezündet

vor 2 Stunden

Chinas US-Unterhändler verliert Posten bei der WTO

vor 2 Stunden

Exporte von Eisen und Stahl sinken deutlich

vor 3 Stunden

Trump für Einfrieren des Ukraine-Frontverlaufs: „Geht nach Hause, stellt die Kämpfe ein, stoppt das Töten“

vor 3 Stunden

Trump: Waffenruhe im Gazastreifen weiterhin in Kraft

vor 3 Stunden

Pistorius will weitere 15 F-35-Kampfjets in den USA bestellen

Logo Epoch Times
Täter weiterhin auf der Flucht

Messerangriff in Bremen: Maskierter ersticht Frau und verletzt Kind

Ein Mann hat eine 30-Jährige und ihren Sohn mit einem Messer angegriffen und die Frau tödlich verletzt. Der Angriff erfolgte vor dem Wohnhaus der Frau in Bremen. Der Täter flüchtete.

top-article-image

Ein maskierter Mann hat auf eine Frau eingestochen, als sie ihr Wohnhaus in Bremen verließ. Auch ihr Sohn wurde verletzt.

Foto: Kai Moorschlatt/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein maskierter Mann hat in Bremen eine 30-Jährige und ihren Sohn mit einem Messer angegriffen und die Frau tödlich verletzt. Der Zwölfjährige wurde bei der Attacke am Sonntag leicht verletzt, wie die Polizei in der Hansestadt am Montag mitteilte.
Das Verbrechen ereignete sich vor dem Wohnhaus der Opfer, der Täter flüchtete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens liefen.
Laut Polizei informierten Zeugen die Einsatzkräfte am Sonntagmittag über eine verletzte Frau in einer Straße. Beamte fanden das stark blutende Opfer und leisteten erste Hilfe.
Ein Notarzt konnte wenig später aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Ihr zwölfjähriger Sohn wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Ersten Ermittlungen zufolge stach demnach ein maskierter Mann auf die 30-Jährige und ihr Kind ein, bevor er floh. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts, hieß es. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.