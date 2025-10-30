Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Messerattacke auf Kitakinder in Aschaffenburg: Beschuldigter muss in Psychiatrie

vor 36 Minuten

Merz von Erdogan mit militärischen Ehren empfangen

vor 2 Stunden

Sechs Jahre Haft für russische Sabotagepläne in Deutschland

vor 2 Stunden

Minister: Bisher keine bundesweite Stallpflicht wegen Vogelgrippe

vor 3 Stunden

BIP: Wirtschaft stagniert - Nachfrage nach neuen Mitarbeitern gering

vor 3 Stunden

Autofahrer fährt Polizisten an und wird durch Schüsse verletzt

vor 4 Stunden

Arbeitgeber werfen SPD „politische Wichtigtuerei“ vor

vor 4 Stunden

Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisse

vor 4 Stunden

Fünf weitere Festnahmen beim Louvre-Diebstahl

vor 5 Stunden

Trump nach Treffen mit Xi: Vereinbarung zu Seltenen Erden, Ukraine-Krieg und Sojabohnen

Logo Epoch Times
Zwei Verdächtige festgenommen

Nach Drogenfund in Nauen: „Sehen unglaubliche Mengen“

Ein riesiges Drogenlabor ist im brandenburgischen Havelland ausgehoben worden. Die Ermittler sind verblüfft über die schiere Menge an Chemikalien, die dort entdeckt wurden. Gab es schon Festnahmen?

top-article-image

In Nauen wurde ein riesiges Drogenlabor ausgehoben.

Foto: Julian Stähle/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Fahnder haben im Havelland in Brandenburg ein riesiges illegales Drogenlabor ausgehoben – es hat aus Sicht der Ermittler „beeindruckende Dimensionen“.
„Wir sehen unglaubliche Mengen an Chemikalien. Da sind teilweise Tonnen an Abwasserchemikalien, die bei der Produktion der Drogen entstehen können“, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg nach der Entdeckung des Labors in Nauen.
Anhand der irrsinnigen Mengen könne man nur erahnen, welche Massen an Drogen mutmaßlich in dem Labor produziert worden sein müssten.
Mehr dazu

Einsatzleiter hat Vergleichbares in 30 Jahren noch nicht gesehen

Der Einsatzleiter habe in 30 Jahren Drogenfahndung noch nie etwas Vergleichbares gesehen, führte der Sprecher aus. „Das ist eine Dimension, die ist schon sehr beeindruckend.“
Bis man sich einen genauen Überblick über die Menge an Chemikalien verschafft habe, dürfte es noch dauern. Die Stoffe müssten verladen und untersucht werden, dabei müsse aber auch die Gesundheit der Ermittler im Blick behalten werden. Belastbare Mengenangaben zur genauen Dimension des Fundes werde es frühestens in der nächsten Woche geben.
Bei einem mehrstündigen Großeinsatz hatten Polizei und Zollfahndungsamt am Mittwoch das Labor in einer angemieteten Lagerhalle in einem Industriegebiet durchsucht. Die Ermittler stießen auf rund 100 Kilogramm fertig hergestellter Drogen und stellten mehr als 200.000 Euro in bar sicher. Zwei Verdächtige wurden nach Angaben des Sprechers festgenommen.

Chemikalien müssen analysiert werden

Laut Zollfahndungsamt wurden die Drogen 3-CMC und 4-CMC gefunden. Sie gehörten zu den Amphetaminen und seien als Partydroge einzustufen, sagte der Sprecher.
Mehr dazu
Neben den bereits fertigen Drogen seien große Mengen an chemischen Stoffen entdeckt worden, die für die Herstellung benötigt werden. Diese müssten nun alle analysiert werden. Das werde Tage brauchen. Crystal Meth gehört nach bisherigen Erkenntnissen nicht dazu.
An der Razzia unter der Federführung des Zollfahndungsamtes waren nach den Angaben rund 150 Beamte und Beamtinnen unter anderem von der Bundespolizei beteiligt. Dem Einsatz gingen langwierige Ermittlungen voraus, wie es hieß. Zuständig ist die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.