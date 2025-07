Polizei befreit ausgesperrten Mann von Hochhausbalkon

In Erfurt hat die Polizei einen auf einem Hochhausbalkon ausgesperrten Mann befreit. Wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt mitteilte, rief der 25-Jährige die Beamten am Samstagabend verzweifelt telefonisch zur Hilfe.

Zuvor hatte ihn eine weibliche Bekannte nach einem Zerwürfnis aus ihrer Wohnung in der Plattenbausiedlung Moskauer Platz auf den Balkon verbannt.

Die 57-jährige Frau habe sich nach dem Streit zum Schlafen gelegen, erklärte die Polizei weiter. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten begaben sich demnach nach dem Anruf des Ausgesperrten zur betroffenen Wohnung.

Die Frau habe ihnen jedoch nicht geöffnet, erst ein Schlüsseldienst habe den Beamten schließlich Zutritt zur Wohnung verschafft. Diese hätten den Mann schließlich „wohlauf“ vom Balkon befreit. Gegen die Frau werde nun wegen Freiheitsberaubung ermittelt. (afp/red)