Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klage gegen Rundfunkbeitrag

vor 35 Minuten

Fehlverhalten bei VW: Mehr als 500 Entlassungen

vor einer Stunde

Portugal verschärft Ausländergesetz mit Stimmen der Rechten

vor einer Stunde

Kongo: Ehemaliger Präsident Kabila zum Tode verurteilt

vor 2 Stunden

Nord-Stream-Sabotage: Weiterer Verdächtiger in Polen gefasst

vor 3 Stunden

Verdacht auf Wettbewerbsverstoß: EU-Beamte durchsuchen Impfstoff-Hersteller Sanofi

vor 3 Stunden

Niederländische Kronprinzessin Amalia beginnt Militärdienst

vor 4 Stunden

Voice of America: Richter setzt Massenentlassungen aus

vor 4 Stunden

Kabinettsklausur: Schnieder erleidet Zusammenbruch - Weimer reist ab wegen Todesfalls

vor 5 Stunden

Gaza-Plan: Trump setzt Hamas Frist von „drei oder vier Tagen“

Logo Epoch Times
In mehreren Bundesländern

Razzia gegen Rocker: Waffen und Drogen sichergestellt

Mit hunderten Beamten und SEK stürmt die Polizei Wohnungen von Rockern in drei Bundesländern. 21 Verdächtige sind im Visier der Ermittler.

top-article-image

Auch in Weil der Stadt bei Stuttgart waren die Beamten im Einsatz.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben mehrere Objekte in drei Bundesländern durchsucht. Hintergrund der Maßnahmen seien Ermittlungen gegen Mitglieder der Rockergruppierung Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye, teilten die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Tübingen sowie die Polizei in Ludwigsburg mit.
Es seien insgesamt Objekte von 21 Verdächtigen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Mehr als 400 Beamte, darunter auch Spezialeinheiten, seien im Einsatz gewesen.

Verbotene Kutten und Auftritte in den sozialen Medien

Bei den Razzien wurden unter anderem verbotene Kutten, Waffen, Drogen und Medikamente sichergestellt. In der Wohnung eines 44-Jährigen fanden die Ermittler zudem eine mutmaßlich scharfe Schusswaffe. Der Mann sei festgenommen worden und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.
Mehr dazu
Den mutmaßlichen Mitgliedern werden laut Mitteilung verschiedenen Körperverletzungsdelikte vorgeworfen und weiteren Straftaten innerhalb der Gruppierung. Auch öffentliche Auftritte in sozialen Netzwerken, bei denen verbotene Symbole gezeigt und Mitglieder mit Schusswaffen posiert haben sollen, habe zu dem entschlossenen Eingreifen geführt. „Derartige Machtdemonstrationen dulden wir nicht“, erklärte Ludwigsburgs Polizeipräsident Thomas Wild.
Ein größerer Einsatz fand demnach in Weil der Stadt bei Stuttgart statt. Es habe Durchsuchungen in den Landkreisen Böblingen, Ludwigsburg, Esslingen, Calw, Rastatt, Göppingen, Rottweil sowie im Ostalbkreis und in Stuttgart gegeben, sagte ein Sprecher. In Bayern gab es einen Einsatz im Großraum München, in Rheinland-Pfalz im Raum Germersheim. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.