Dank Zeugen: Mann bekommt verlorene 10.000 Euro Bargeld zurück

Ein Mann hat in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 10.000 Euro Bargeld verloren und dank Zeugen und eines Polizeieinsatzes wieder zurückbekommen. Er verlor sei prall gefülltes Portemonnaie am Samstag auf dem Weg von seinem Auto zu einer Bäckerei in Mönchhagen bei Rostock, wie das Polizeipräsidium Rostock am Sonntag mitteilte. Seine anschließende Suche nach der Geldbörse blieb erfolglos.

Zeugen beobachteten allerdings, wie sich ein Lastwagenfahrer bückte und scheinbar etwas einsteckte. Polizeibeamte machten den Lkw in einem Depot für Bäckereiwaren ausfindig. Da sich der Fahrer den Angaben zufolge wenig kooperativ zeigte, rückten die Polizisten schließlich mit einem Durchsuchungsbeschluss an.

Das Bargeld fanden sie in den Schuhen des 39-Jährigen, der nun mit Anzeigen rechnen muss. Der Eigentümer des Portemonnaies erhielt sein Geld, mit dem er sich ein Auto kaufen wollte, zurück. (afp/red)