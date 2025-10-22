Logo Epoch Times

vor 23 Minuten

Stopp für KI-Superintelligenz: Wissenschaftler, Politiker und Unternehmer gegen KI

vor 43 Minuten

EU-Parlament lässt Kompromiss zu EU-Lieferkettengesetz platzen

vor einer Stunde

Merz schlägt radikale Regelreform für die EU vor

vor einer Stunde

Rettungsplan für Automobilzulieferer Webasto unterschrieben: Weitere Kredite von 200 Millionen Euro

vor 3 Stunden

Letztes Auto von Ford im Saarland rollt bald vom Band

vor 3 Stunden

Selenskyj zu Gesprächen mit Norwegens Regierungschef in Oslo eingetroffen

vor 3 Stunden

Deutsche Bahn trennt sich von Güterverkehrschefin Nikutta

vor 4 Stunden

Ältester VW Käfer der Welt fährt wieder

vor 4 Stunden

Bund bezahlt die Gehälter von knapp 11.000 US-Streitkräften in Deutschland

vor 4 Stunden

IS-Sympathisant wegen Anschlagsplanung angeklagt - führt „Kampf gegen Ungläubige"

Logo Epoch Times
50.000 Euro

Sacharow-Preis geht an inhaftierte Journalisten in Belarus und Georgien

Das Europäische Parlament würdigt zwei inhaftierte Journalisten. Was hinter der Entscheidung und den Schicksalen von Andrzej Poczobut und Msia Amaghlobeli steckt.

top-article-image

Der diesjährige Sacharow-Preis des Europaparlaments geht an Journalisten in Haft. (Symbolfoto)

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Zwei inhaftierte Journalisten haben den Sacharow-Preis des Europaparlaments verliehen bekommen. Andrzej Poczobut aus Belarus und Msia Amaghlobeli aus Georgien werden mit der Auszeichnung geehrt, wie das Parlament mitteilte.
Beide seien in Haft, „nur weil sie ihre Arbeit gemacht haben“, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in Straßburg.

Preisträger in Haft

Amaghlobeli ist Journalistin und Leiterin mehrerer Online-Medien. Sie wurde nach Angaben des EU-Parlaments 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu zwei Jahren Haft verurteilt. Sie sei zu einer Symbolfigur der pro demokratischen Bewegung geworden.
Poczobut ist Journalist aus der polnischen Minderheit in Belarus. Wie das EU-Parlament schreibt, ist er bekannt für seine Kritik an der belarussischen Regierung von Alexander Lukaschenko. „Er gilt als Symbolfigur im Kampf für Freiheit und Demokratie in dem Land“, so das Parlament.
Poczobut sei wiederholt von den Behörden festgenommen und zu acht Jahren in einer Strafkolonie verurteilt worden. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand sei nichts bekannt.

Preis mit langer Geschichte

Der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom Europäischen Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. Vergangenes Jahr ging der Preis an Venezuelas Opposition. (dpa/afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.