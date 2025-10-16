Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

Nestlé streicht weltweit 16.000 Stellen - Aktienkurs steigt

vor 5 Minuten

Prozess um Messerattacke in Aschaffenburg auf Kita-Kinder hat begonnen

vor 33 Minuten

Bundesbank wird pessimistischer für Konjunktur - Nachfrage aus dem Ausland schwächelt

vor einer Stunde

Frankreich: Regierung übersteht Misstrauensabstimmungen im Parlament

vor einer Stunde

Früher Finanzminister Lindner darf künftig in Start-ups investieren

vor 2 Stunden

Tödliche Bärenattacken in Japan erreichen neuen Höchststand

vor 2 Stunden

Merz bekräftigt deutschen Führungsanspruch in Europa und fordert Aufbau einer europäischen Börse

vor 2 Stunden

Wie lange fährt er noch? „Rostlaube“ muss umziehen

vor 3 Stunden

Obduktion: Totes Kind bei Güstrow war Gewalt ausgesetzt

vor 3 Stunden

Stuttgart, Wolfsburg, Rüsselsheim: Auto-Millionen fehlen bei Gewerbesteuer

Logo Epoch Times
Streit um Ausgleichszahlung

EuGH: Blitzeinschlag kein normaler Flugrisiko-Faktor

Nicht immer greift die Pflicht zu einer Ausgleichszahlung bei großen Verspätungen oder der Annullierung im Flugverkehr. Ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofes äußert sich zu einem Fall in Wien.

top-article-image

Flugzeuge der Austrian Airlines am Flughafen Wien-Schwechat (Symbolbild).

Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein Blitzeinschlag in ein Flugzeug kann als „außergewöhnlicher Umstand“ gelten, der ein Luftfahrtunternehmen von der Verpflichtung zur Ausgleichszahlung bei Annullierung oder großer Verspätung befreien kann. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschieden.
Der konkrete Vorfall ereignete sich, als ein Flugzeug der Austrian Airlines kurz vor der Landung in Iasi in Rumänien von einem Blitz getroffen wurde. Aufgrund der notwendigen Sicherheitsüberprüfungen konnte der folgende Flug nach Wien nicht wie geplant durchgeführt werden.

Wer hatte geklagt?

Ein Passagier, der mit diesem Flug reisen sollte, kam mit einem Ersatzflug mit einer Verspätung von mehr als sieben Stunden in Wien an. Er trat seine potenzielle Forderung an Airhelp ab, die vor den österreichischen Gerichten eine Ausgleichszahlung in Höhe von 400 Euro von Austrian Airlines verlangte.
Das Unternehmen argumentierte, dass der Blitzeinschlag und die anschließenden Sicherheitsinspektionen einen außergewöhnlichen Umstand darstellten und es alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen habe, um die Verspätung zu minimieren.
Der Gerichtshof stellte klar, dass ein Blitzeinschlag, der zu obligatorischen Sicherheitsüberprüfungen führt, nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit eines Luftfahrtunternehmens ist und von diesem nicht beherrschbar sei.
Um sich von der Verpflichtung zur Ausgleichszahlung zu befreien, müsse das Luftfahrtunternehmen nachweisen, dass es alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen habe, um den Eintritt des außergewöhnlichen Umstands und seine Folgen zu vermeiden. Das zuständige österreichische Gericht muss nun im vorliegenden Fall entscheiden, ob die Airline diesen Nachweis erbracht hat (Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-399/24). (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.