Eurojackpot geknackt: 70 Millionen Euro gehen nach Hessen

Der fast 70 Millionen Euro schwere Eurojackpot ist geknackt – und geht nach Hessen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 18, 21, 34, 35, 46 sowie die Eurozahlen 2 und 3.

In der zweiten Gewinnklasse gab es den Angaben zufolge jeweils einen Gewinner aus Baden-Württemberg und Polen. Sie können sich über jeweils fast 1,2 Millionen Euro freuen.

In der dritten Gewinnklasse gab es elf Gewinnlose: Die Gewinnsumme in Höhe von 122.747 Euro geht jeweils nach Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, ins Saarland, zwei Mal nach Thüringen sowie jeweils einmal nach Spanien und Schweden.(afp/red)