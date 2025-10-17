Logo Epoch Times

vor 41 Minuten

Hamas kündigt Übergabe einer weiteren toten Geisel an

vor 2 Stunden

Bundeswehr beteiligt sich an Friedenssicherung in Israel

vor 2 Stunden

Trump: Ukraine wird Tomahawks „hoffentlich“ gar nicht erst brauchen

vor 3 Stunden

Epstein-Affäre: Prinz Andrew gibt Titel und Ehren auf

vor 3 Stunden

Gericht: Russland muss Yukos-Aktionären 50 Milliarden zahlen

vor 3 Stunden

Klimaschutz-Paket für die Schifffahrt vorerst gescheitert

vor 4 Stunden

VW-Konzernchef Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden - Leiters folgt nach

vor 5 Stunden

Prognose: Klinikausgaben steigen 2026 trotz Sparpaket auf Rekordhoch

vor 6 Stunden

Bundesbankchef Nagel: Goldreserven bleiben in den USA

vor 6 Stunden

Britische Medienaufsicht sanktioniert BBC wegen „irreführender“ Gaza-Dokumentation

Logo Epoch Times
Glücksspiele

Eurojackpot geknackt: 70 Millionen Euro gehen nach Hessen

Ein Spieler aus Hessen hat den Eurojackpot geknackt: Mit den Zahlen 18, 21, 34, 35, 46 und den Eurozahlen 2 und 3 gewann die Person fast 70 Millionen Euro.

top-article-image

Ein Gewinner aus Hessen knackte den Eurojackpot von 70 Millionen Euro (Symbolbild).

Foto: Thomas Banneyer/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der fast 70 Millionen Euro schwere Eurojackpot ist geknackt – und geht nach Hessen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 18, 21, 34, 35, 46 sowie die Eurozahlen 2 und 3.
In der zweiten Gewinnklasse gab es den Angaben zufolge jeweils einen Gewinner aus Baden-Württemberg und Polen. Sie können sich über jeweils fast 1,2 Millionen Euro freuen.
In der dritten Gewinnklasse gab es elf Gewinnlose: Die Gewinnsumme in Höhe von 122.747 Euro geht jeweils nach Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, ins Saarland, zwei Mal nach Thüringen sowie jeweils einmal nach Spanien und Schweden.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.