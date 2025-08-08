Logo Epoch Times

Knöllchen nicht bezahlt

Parksünder aus Erfurt muss über drei Jahre ins Gefängnis: Zuvor 100 Haftbefehle

Ein 56-Jähriger aus Erfurt droht eine Gefängnisstrafe von über drei Jahren, weil er 2022 und 2023 zahlreiche Parkverstöße beging und die Bußgelder nie bezahlte.

Politesse verteilt Knöllchen (Archiv)

Redaktion
Ein notorischer Parksünder aus Erfurt kommt wegen seiner nicht bezahlten Knöllchen nun womöglich für über drei Jahre ins Gefängnis. Der 56-Jährige habe in den Jahren 2022 und 2023 diverse Parkverstöße begangen und die damit verbundenen Bußgelder nie bezahlt, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Folge seien nahezu 100 Haftbefehle erlassen worden.
Da der Mann am Donnerstag bei der vom Gericht alarmierten Polizei die inzwischen fälligen Geldstrafen von über 43.000 Euro sowie zusätzliche Auslagen und Gebühren in Höhe von 4700 Euro nicht bezahlen konnte, erwarte ihn nun die lange Ersatzfreiheitsstrafe von über drei Jahren.
Wie ein Polizeisprecher sagte, könne der nun in Haft sitzende Mann diese durch das Begleichen der insgesamt fast 50.000 Euro wieder beenden. (afp/red)

