vor 41 Minuten

Handel mit Cannabis

Razzia gegen Drogenhändler: Cannabisbisplantagen in zwei Bundesländern entdeckt

Bei einem Schlag gegen eine mutmaßliche Drogenbande haben Ermittler fast 2000 Pflanzen sichergestellt und sechs Verdächtige festgenommen.

top-article-image

Pro Jahr werden in der EU mindestens 20.000 illegale Cannabis-Plantagen ausgehoben (Archivbild).

Foto: Polizeidirektion Dresden/dpa/dpa

Redaktion
Ermittler haben in einer bundesländerübergreifenden Aktion eine mutmaßlich auf den Handel mit Cannabis spezialisierte Bande zerschlagen und Plantagen mit fast 2000 Pflanzen beschlagnahmt. Sechs Verdächtige wurden bei zeitgleichen Razzien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Detmold am Donnerstag erklärten.
Einsatzkräfte aus den beiden Bundesländern durchsuchten am Donnerstag etliche Objekte. In Barntrup und Lügde in Nordrhein-Westfalen sowie in Emmerthal und Hehlen in Niedersachsen stießen sie dabei auf insgesamt vier Cannabispflanzen mit rund 1900 Pflanzen. Zudem beschlagnahmten sie 28 Kilogramm geerntetes Cannabis, Technik und fast 40.000 Euro Bargeld.
„Die Tätergruppe agierte hochprofessionell und arbeitsteilig“, teilten die Ermittler im nordrhein-westfälischen Detmold mit. Sie ermittelten seit Frühsommer gegen die mutmaßliche Bande. Den Angaben zufolge mieteten einzelne Mitglieder die Objekte an, andere kümmerten sich um Zucht oder Logistik. Die Festgenommenen sollten dem Haftrichter vorgeführt werden.(afp/red)

