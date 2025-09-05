Unfall mit Kindergruppe in Berlin: Polizei veröffentlicht neue Erkenntnisse

Einen Tag nach einem Unfall in Berlin, bei dem ein Auto in eine Gruppe von Kindern fuhr, hat die Polizei weitere Einzelheiten veröffentlicht. Die Zahl der Verletzten korrigierte sie am Freitag auf sieben – eine 63 Jahre alte Betreuerin und sechs Kinder. Vier von ihnen sind acht Jahre alt, zwei elf Jahre alt. Drei Kinder und die Frau kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Den Ermittlungen zufolge war der 20 Jahre alte Autofahrer am Donnerstagmittag im Ortsteil Wedding über eine rote Ampel und in die Gruppe gefahren, die gerade bei Grün auf dem Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Der Mann soll noch gebremst haben, erfasste aber dennoch mehrere Menschen.

Die Polizei fand bei ihm mutmaßliches Marihuana. Wegen des Verdachts, dass er unter Drogeneinfluss gefahren sei, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen.

Die Polizei beschlagnahmte außerdem seinen Führerschein. Später kam der 20-Jährige wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauerten an. (afp/red)