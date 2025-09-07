Schleswig-Holstein: Weltkriegsbombe entschärft: Rund 2.000 Menschen evakuiert

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe sind am Sonntag in Preetz in Schleswig-Holstein vorübergehend rund 2.000 Anwohner in Sicherheit gebracht worden. Der Kampfmittelräumdienst machte den 250 Kilogramm schweren Sprengkörper unschädlich, wie die Polizei in Kiel mitteilte. Komplikationen gab es demnach nicht. Die Entschärfung war mehrere Tage vorab angekündigt worden.

Die Behörden richteten für die Betroffenen unter anderem eine Unterkunft in einem Schulzentrum ein. Vorübergehend musste während der Entschärfung auch eine Bundesstraße gesperrt werden.

Bei dem Blindgänger handelte es sich um eine US-amerikanische Fliegerbombe, die bei der routinemäßigen Überprüfung von Verdachtsflächen entdeckt worden war. Preetz ist eine Kleinstadt mit 16.000 Einwohnern im Kreis Plön und liegt südöstlich der Landeshauptstadt Kiel. (afp/red)