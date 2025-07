Wertvollster Konzern der Welt: 4-Billionen-Rekord für Nvidia dank KI-Boom

Neuer Rekord für Nvidia: Der US-Chipentwickler hat als erster Konzern weltweit einen Börsenwert von mehr als vier Billionen US-Dollar (rund 3,4 Billionen Euro) erreicht. Der Nvidia-Aktienkurs stieg am Mittwoch an der New Yorker Wall Street um gut 2,6 Prozent auf 164,07 Dollar.

Damit stärkt der Konzern aus dem kalifornischen Santa Clara seine Rolle als weltweit wertvollstes Unternehmen, gemessen an der Marktkapitalisierung.

Seit Jahresbeginn hat die Nvidia-Aktie um mehr als 20 Prozent an Wert gewonnen. Der Chiphersteller hatte zuletzt Microsoft und Apple überrundet.

KI-Boom führt zum Höhenflug

Ende Januar hatte die Vorstellung des chinesischen KI-Programms Deepseek den Aktienkurs von Nvidia noch zum Einsturz gebracht. Auch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump machte dem Unternehmen zunächst zu schaffen. Inzwischen sehen die Börsen die Auswirkungen jedoch gelassener.

Nvidia-Chef Jensen Huang: Der Chipkonzern ist dank des Booms um KI wertvollstes Unternehmen der Welt – vor Apple (Archivbild) Foto: Chiang Ying-ying/AP/dpa

Nvidia ist bei der Herstellung von Halbleitern auf Zulieferer und damit auf Fabriken in Asien, insbesondere in Taiwan, angewiesen.

Bis vor drei Jahren war Nvidia dem breiten Publikum – wenn überhaupt – vor allem als Hersteller von Grafikkartenchips für Gaming-Computer bekannt.

Die Halbleiter der Firma können auch bei den zahlreichen neuen Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Mit Beginn des KI-Booms startete der Chiphersteller seinen Höhenflug. (afp/red)