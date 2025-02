„Eine Geschichte, die niemand auslöschen kann“: Shen Yun beeindruckt Politiker in der Karibik

Saisonauftakt auf der karibischen Insel Puerto Rico. Am 7. Februar öffnete sich der Vorhang für eine der insgesamt acht Tourneegruppen des New Yorker Künstlerensembles Shen Yun im Centro de Bellas Artes Luis A Ferré in San Juan.

Unter den Besuchern war Eddie Charbonier Chinea, Mitglied des Repräsentantenhauses von Puerto Rico. Er kam mit seiner Familie zu der Vorstellung – und war begeistert. Der Politiker fühle sich geehrt, die wunderbare Aufführung auf der Insel begrüßen zu dürfen, sagte er.

„Es ist wirklich sehr schön, ich meine alles – die Musik, die Choreographie, alles, wunderschön“, schilderte der 42-Jährige.

Charbonier drückte seine Unterstützung für die jungen Künstler von Shen Yun aus, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die traditionelle chinesische Kultur wiederzubeleben.

„Ich finde es sehr gut, dass historische Gegebenheiten nicht ausgelöscht werden können“, so der Politiker. Und Shen Yun präsentiere durch Projektion und Darstellung die Geschichte, „die niemand auslöschen kann“.

„Regierungen kommen und gehen, Dinge ändern sich – aber in Wirklichkeit gibt es die Historie und sie haben sie auf eine hervorragende Weise präsentiert“, fügte er hinzu.

Aus Sicht des Politikers präsentiert Shen Yun etwas Universelles, das unzerstörbar ist.

„Es gibt Situationen, in denen Religion, Kultur, Hautfarbe – was auch immer – keine Rolle spielt. Es gibt Werte, die grundsätzlich alle Menschen teilen, wie Liebe, Loyalität, Prinzipien, Verpflichtungen“, so Charbonier weiter. Was ist Musik? Was sind Farben? All das finde man bei Shen Yun. „Das sind Dinge, die alle Menschen teilen, egal wo sie sich auf der Welt befinden, und das sind universelle Werte.“

Was die Inszenierung vermitteln will, ist aus Sicht des Politikers „ein bisschen Hoffnung“. – „Dass es trotz aller Widrigkeit am Ende immer Hoffnung gibt. Und ich denke, sie haben es als gelungene Geschichte präsentiert, die gut erzählt ist“, sagte er.

„Gute Zeiten, harte Zeiten, schwierige Zeiten, aber alles gipfelt in der Hoffnung, und das ist es, was sich jeder Mensch erhofft“, so Charbonier.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Shen Yun Shows Universal and Indelible Message of Hope, Says Puerto Rico Lawmaker“. (deutsche Bearbeitung sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Deutschland 12. – 16. Feb. Mülheim an der Ruhr 2. – 5. März Ludwigsburg 7. – 9. März Leipzig 24. – 28. März Berlin 30. März – 6. April Füssen 8. – 12. April Dortmund Schweiz 14. – 16. Feb. Basel Österreich 1. – 2. März Salzburg

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.