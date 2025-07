Vor 40 Jahren, am 15. Juni 1985, gründeten Hayao Miyazaki und seine Kunstkollegen das Filmstudio Ghibli.

Mit Liebe zum Detail entwarfen die japanischen Zeichentrickmaler per Hand eine Reihe bekannter Animefilme wie „Mein Nachbar Totoro“ und „Chihiros Reise ins Zauberland“.

Eine vage Zukunft, geprägt von technologischen Fortschritten wie KI, könnte den lehrreichen Geschichten des Filmstudios ihre Magie nehmen.

Zerstörte Orte, verseuchte Natur und Menschen, die von Hass und Gier erfüllt um ihr Überleben kämpfen. Mittendrin ist Nausicaä – ein mutiges und einfühlsames Mädchen, das die Hoffnung auf eine friedliche und bessere Welt noch nicht aufgegeben hat. Diese Situation erinnert nicht nur an vergangene Momente der Menschheit, sondern spielt sich auch heute noch in Teilen der Welt ab.

Diese und viele weitere schöne und lehrreiche Filme im klassischen japanischen Zeichentrickstil stammen aus der Feder von Hayao Miyazaki, dem Gründer des Filmstudios Ghibli. Seine Geschichte und die des Filmstudios zeigen, dass sich Leid durch Kunst, Kreativität und Herz in etwas Schönes verwandeln kann – solange man nicht den Glauben an sich selbst und das Gute verliert.

Doch auch Miyazaki selbst litt an gesundheitlichen Problemen, weshalb er sich als schwacher und ungeschickter Außenseiter fühlte. Zuflucht boten ihm damals Filme und das Zeichnen . Da er zu Beginn keine Menschen zeichnen konnte, malte er stattdessen moderne Techniken wie Flugzeuge. Sein Interesse für das Fliegen kam jedoch nicht von ungefähr, denn sein Vater war in der Luftfahrt tätig.

Obwohl Miyazaki früh wusste, dass er Zeichner werden wollte, schloss er zunächst ein Studium in Politikwissenschaften und Ökonomie ab. In seinen Augen war er jedoch ein schlechter Student, da er viel Zeit mit der Kunst verbrachte

Nach seinem Abschluss arbeitete Miyazaki in mehreren Zeichentrickstudios, wo er unter anderem bei Produktionen wie „Heidi“, das Mädchen aus den Alpen (1974), und „Anne of Green Gables“ mitwirkte. Während dieser Zeit lernte er auch den Regisseur Isao Takahata (1935–2018) kennen, der ein langjähriger Freund und Mitbegründer des Filmstudios Ghibli werden sollte. Wie Miyazaki prägten auch ihn die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges, was sich in ihren gemeinsamen Werken zeigt.