Vom Kinderspiel zur Verantwortung: Die Kunst, Werte im Alltag zu vermitteln

Zum dritten Mal heute räumen Sie den Geschirrspüler aus. Ein paar Teller finden ihren Platz im Schrank, bevor die Schreie des Kleinkinds im Nebenraum die friedliche Stille durchbrechen, die Sie sich törichterweise zu schaffen versucht haben. Wieder einmal.

Sie eilen ins angrenzende Zimmer. Sein Bauklotzturm hat ihn erneut mit teuflischer Boshaftigkeit verraten und ist in hoffnungslose Trümmer zusammengefallen – ähnlich wie Ihre Pläne, die Hausarbeit zu erledigen. Was tun?

Solche Szenarien kennen Eltern nur zu gut. Eine der Freuden kleiner Kinder ist ihr Wunsch, Zeit mit Ihnen zu verbringen – ihr Verlangen nach Ihrer Aufmerksamkeit, Ihrem Zuspruch und Ihrer Liebe. Die Herausforderung entsteht jedoch, wenn auch andere Dinge Ihre Aufmerksamkeit erfordern: das schmutzige Geschirr, der Ölwechsel des Autos, der überwucherte Garten oder die Wäsche.

Es ist nicht immer möglich, diese konkurrierenden Anforderungen vollständig zu vereinen. Doch eine oft übersehene Strategie besteht darin, Ihre Kinder so weit wie möglich in Ihre alltäglichen Arbeiten einzubinden. Mit ein wenig Kreativität können Sie das Bedürfnis Ihres Kindes nach Aufmerksamkeit mit den anstehenden Aufgaben im Haushalt verbinden, indem Sie es in Ihre Arbeit einbeziehen.

Neben dem Vorteil, dass Sie so mehr erledigen können, lernen Kinder dabei schon früh die Freude an sinnvoller Arbeit kennen und entwickeln eine starke Arbeitsethik. Außerdem lieben es die meisten Kinder, das Gefühl zu haben, etwas Wichtiges und Nützliches zu tun.

Kleine Kinder in einer großen Welt

Oftmals fällt es uns schwer, die Welt der Erwachsenen an die Welt unserer Kinder anzupassen. Auf ihre Bedürfnisse und Wünsche einzugehen und dabei unsere eigenen Aufgaben hinten anzustellen. Manchmal ist das notwendig.

Auf lange Sicht jedoch müssen Kinder lernen, sich an die Erwachsenenwelt anzupassen, in der sie eines Tages leben und ihren Beitrag leisten werden. Warum also nicht früh damit beginnen – in einer altersgerechten Weise? Kinder spielerisch und kreativ in die Hausarbeit einzubeziehen, ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen.

Die Psychologin Laurie Hollman schrieb: „Wir alle möchten, dass unsere Kinder sich an der Hausarbeit beteiligen, ihre Betten machen, ihre Teller zur Spüle tragen, Handtücher vom Boden aufheben und ihre Rucksäcke ordentlich halten. Dadurch haben wir weniger Arbeit, aber was noch wichtiger ist, wir vermitteln den Wert gemeinsamer Zusammenarbeit. Die Vermittlung einer Arbeitsethik beginnt früh.“

Wie sieht das konkret bei den Kleinsten aus? Lassen Sie mich ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung geben. Schon in sehr jungem Alter war meine zweijährige Tochter vom Geschirrspüler fasziniert. Jedes Mal, wenn wir ihn öffneten, wollte sie auf die offene Tür klettern und Dinge herausnehmen. Jetzt, da sie einfache Anweisungen verstehen kann, hat meine Frau dieses Ritual in ein Spiel verwandelt, das hilft, anstatt zu stören.

Sie nimmt den Besteckeinsatz aus der Schublade und stellt ihn auf den Boden. Dann sagt sie unserer Tochter, sie solle das saubere Besteck aus dem Geschirrspüler holen und an die richtige Stelle im Besteckeinsatz legen, natürlich keine Messer.

Unsere Tochter sortiert eifrig die Gabeln und Löffel aus dem Geschirrspüler und legt sie an den richtigen Platz. So hat meine Frau ein kostenloses, selbstgemachtes Spiel für Kleinkinder entwickelt, das den Spülprozess beschleunigt, anstatt ihn zu behindern. Außerdem bringt sie unserer Tochter bei, dass sie eine Rolle im Haushalt spielt. Sie lernt, dass wir von ihr erwarten, Verantwortung zu übernehmen, die mit ihrem Alter wächst.

Ein weiteres Beispiel: Kürzlich habe ich einen abgestorbenen Baum auf meinem Grundstück gefällt. Einen Baum zu fällen und für Feuerholz zu zerkleinern, hinterlässt viele Äste, Zweige und Rinde im Gras. Das Aufräumen kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Statt meine Tochter bei meiner Frau zu lassen, um alleine alles aufzusammeln, nahm ich sie mit nach draußen und erklärte ihr, was zu tun war: Zweige aufsammeln und in den Wagen legen. Sie verstand die Aufgabe gut genug und hatte Spaß daran, im Garten herumzuwuseln und kleine Holzstücke und Rinde einzusammeln, die sie in den Wagen warf. Besonders gefiel ihr das „Schieben“ des Wagens, während ich ihn zur Holzstapelstelle zog.

Hat die Hilfe meiner Tochter die Zeit, die für die Reinigung des Hofes benötigt wurde, drastisch verkürzt? Nein. Aber es hat mich sicherlich nicht aufgehalten, und was noch wichtiger ist, es hat ihr beigebracht, dass sie eine Rolle zu spielen hat – wenn auch eine kleine – in der Welt der Erwachsenenarbeit bei der Erledigung nützlicher Aufgaben.

Sie lernte, dass wir uns nicht nur beim Spielen, sondern auch bei der Arbeit verbinden können und dass das menschliche Los, „im Schweiße deines Angesichts dein Brot zu verdienen“, eine freudige, bedeutungsvolle und verbindende Erfahrung sein kann. Es war ein kleines Erlebnis, aber wir können solche Erfahrungen Stück für Stück ausbauen, während sie heranwächst.

Mit zunehmendem Alter sind Kinder in der Lage, immer anspruchsvollere Aufgaben im Haushalt zu übernehmen. Beginnen sie bereits im Kleinkindalter mit einfachen Tätigkeiten, lässt sich eine Grundlage schaffen, die es ihnen ermöglicht, im Jugendalter eine aktive und selbstverständliche Rolle bei verschiedensten häuslichen Arbeiten zu spielen – sei es in der Küche, beim Putzen, bei der Pflege von Fahrzeugen, bei der Gartenarbeit, bei kleineren Reparaturen im Haus oder bei der Versorgung von Tieren.

Arbeit ist sinnstiftend

Neben der Erfahrung, einen sinnvollen Beitrag zu etwas Größerem als sich selbst zu leisten, lernen Kinder auch die unvermeidliche Wahrheit, dass man im Leben für Dinge arbeiten muss.

Wie in einem Artikel von Hammond Psychology & Associates beschrieben: „Es ist wichtig, unseren Kindern zu vermitteln, dass im Leben nichts wirklich kostenlos ist. … Daher kann es hilfreich sein, Kindern dies so früh wie möglich beizubringen, um in ihnen eine solide Arbeitsethik zu entwickeln. Für manche Eltern bedeutet dies, dass sie ihre Kinder Hausarbeiten erledigen lassen, um sich beispielsweise Spielzeit zu ‚verdienen‘. … Ein oft genanntes Beispiel ist: Du musst deine Hausaufgaben machen, bevor du Videospiele spielen darfst. Glauben Sie es oder nicht, dies ist eine großartige Methode, um eine positive Arbeitseinstellung bei Kindern zu fördern.“

Die Reifung eines Kindes kann durch altersgerechte Aufgaben im Haushalt entscheidend unterstützt werden. Denn Reifung bedeutet zu einem großen Teil, Verantwortung zu übernehmen. Wie jede menschliche Tugend wird auch diese Fähigkeit schrittweise und über die Zeit durch wiederholte Handlungen entwickelt, die schließlich zu Gewohnheiten werden. Es gilt, klein anzufangen und darauf aufzubauen.

Junge Erwachsene werden Schwierigkeiten haben, die Verantwortung für ihre eigene Familie zu übernehmen, wenn sie zuvor weder für ihre jüngeren Geschwister noch für Haustiere oder zumindest für einzelne Aspekte eines funktionierenden Haushalts gesorgt haben.

Diese Verantwortung können sie nicht meistern, wenn sie nicht gelernt haben, sich um ihr eigenes Zimmer zu kümmern, ihr Bett zu machen, ihre selbst produzierte Unordnung wieder aufzuräumen und Ähnliches.

Diese Aufgaben wiederum fallen ihnen leichter, wenn sie zunächst einfachere Tätigkeiten erfolgreich bewältigt haben, wie etwa Besteck zu sortieren oder Zweige aufzusammeln. Neben der Vorbereitung der Kinder auf das Leben stärken diese einfachen Übungen ihr Selbstwertgefühl und ihre Handlungsfähigkeit.

Das Erfolgserlebnis, das Kinder bei der Bewältigung einer zugewiesenen Aufgabe verspüren, ebnet ihnen laut Hollman den Weg für ein positives Leben. „Wenn Kinder sich mit zwei oder drei Jahren erfolgreich fühlen, wird dies zu einem Lebensstil. Selbst ein Zweijähriger kann ein Handtuch vom Badezimmerboden aufheben und bekommt für seine Hilfe gedankt. Vergessen Sie den Dank nicht!“, schreibt die Autorin.

Ich möchte damit nicht sagen, dass Kinder sich selbst erziehen oder mit übermäßigen Verantwortlichkeiten belastet werden sollten, die eigentlich ihren Eltern obliegen. Ihre Eltern müssen sich um sie kümmern, nicht umgekehrt.

Vielmehr plädiere ich dafür, dass sich Kinder jeden Alters bei aller anfallenden Arbeit, sei es sie selbst betreffend oder allgemein im Haushalt, beteiligen können, und dass diese Beteiligung im Laufe der Zeit zunehmen sollte, um sich auf das Erwachsensein vorzubereiten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Teaching Children the Joy of Work“. (deutsche Bearbeitung kr)