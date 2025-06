Herodot (um 490/480–430/420 v. Chr.) gilt als erster Historiker der Welt.

In seinem Werk „Historien“ berichtet der Grieche über den antiken Alltag, die Ursachen von Kriegen, (seine) Erlebnissen auf Reisen entlang des Mittelmeeres und fabelhafte Wesen.

Die Kombination aus Fakt und Fantasie macht seine Texte unterhaltsam und erinnert daran, wie wichtig es ist, die Ursprünge der Dinge zu verstehen.

Einige kennen Herodot von Halikarnassos (um 490/480–430/420 vor Christus) als „den ersten Historiker der Welt“. Weniger wissen, dass der Mann, dem die Erfindung der Geschichtsschreibung zugeschrieben wird, ein reisender Unterhalter war – und zwar ein begabter.

Das antike Halikarnassos liegt heute in der Türkei und wird Bodrum genannt. Als Herodot dort vor fast 2.500 Jahren das Licht der Welt erblickte, kontrollierte das Persische Reich die griechische Stadt.

Herodots Familie war wohlhabend und einflussreich, sicherlich mehr als der durchschnittliche Einwohner der Stadt. Er war mit dem umjubelten Dichter Panyassis verwandt, der 454 vor Christus einen Aufstand gegen den tyrannischen Herrscher von Halikarnassos anführte. Doch der Sturzversuch schlug fehl und Panyassis starb.

Das heutige Bodrum in der Türkei hieß in der Antike Halikarnassos.

Bereits Solon (um 640–560 vor Christus), einer der ersten Demokraten Athens, verfasste und trug Gedichte vor, um seine politische Karriere zu fördern. Auch die ersten Philosophen legten ihre Argumente über die Natur der Dinge, verpackt in Gedichten, dar.

Der antike Schriftsteller und Satiriker Lukian von Samosata (120–180/200) berichtet , dass Herodot häufig nach Korinth, Sparta, Argos und in viele andere griechische Städte reiste, um seine Geschichten zu erzählen . Sein Ansehen dort hing von den öffentlichen Auftritten ab. Herodot musste unterhalten. Spekulationen über die häufigen Überschwemmungen des Nils waren wahrscheinlich nicht so interessant wie Kriege, Eroberungen, Entführungen und andere Themen mit Nervenkitzel.

Ähnlich wie heutige Straßenkünstler machte Herodot auf öffentlichen Plätzen halt und hielt aus dem Stegreif Reden über seine aufregendsten Geschichten. Dies tat er mit genügend Charisma, um sich in ganz Griechenland einen Namen zu machen.

„Er wartete darauf, dass sich das Publikum dicht drängend versammelte, in dem die bedeutendsten Männer aus ganz Griechenland saßen; er erschien in der Tempelkammer und stellte sich als Wettkämpfer um eine olympische Ehre vor, nicht als Zuschauer; dann trug er seine Historien vor und verzauberte so sein Publikum“, beschreibt Lukian den Auftritt Herodots fast 200 Jahre später. Sein Auftritt sei so fesselnd gewesen, dass er „viel bekannter wurde als die olympischen Sieger selbst“.