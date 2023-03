Kinder spritzen: Die STIKO denkt nicht daran, ihre mRNA-Empfehlungen einzustampfen

Er hat sogar Mittel in Millionenhöhe in Aussicht gestellt, den betroffenen Post-Vac-Patienten endlich zu helfen. Weiterhin irritierend bei Lauterbach ist sein offensichtliches Unvermögen, Post Covid und Post Vac in der Kommunikation vernünftig voneinander zu trennen.

Schockierend bleibt auch die Trägheit der Ministerien und Behörden, sich den neuesten Erkenntnissen um die multiplen Schädigungen vieler Menschen durch mRNA-Injektionen schnellstmöglich anzupassen. Die Zahlen belegen es: Nicht etwa nur Corona, auch mRNA-Injektionen können Leben kosten und viele Menschen chronisch krank machen.

Schäden im Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen wurden nicht veröffentlicht

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat bisher nicht adäquat auf die große Zahl der Opfer der mRNA-Injektionen reagiert. Irgendwann im Mai 2022 meldete der Südwestdeutsche Rundfunk, dass die beim Robert Koch-Institut angesiedelte STIKO beschlossen hätte, dass Kinder zwischen fünf und 11 Jahren nur noch eine statt bisher drei mRNA-Injektionen bekommen sollen. Bis dahin galt „zwei Impfungen und Booster für Kinder mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopatienten“.

Der SWR kommentiert diese Entscheidung so: „Endlich zeigt die STIKO Weitsicht.“ Aber was für eine Weitsicht sollte das damals gewesen sein, gemessen an den aktuellen Erkenntnissen um schwere Schäden?

Auch das Robert Koch-Institut und die STIKO wären in der Lage gewesen, diese schweren Schäden im Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen schon lange vor Lauterbachs Geständnis zu veröffentlichen und darauf mit der nötigen Vehemenz zu reagieren, um Leben zu retten und schwere chronische Leiden zu verhindern.

Was war das Mitte 2022 für eine unwissenschaftliche Denkart, auf die dringende Debatte um einen so umstrittenen Stoff damit zu reagieren, dass man ihn einfach weiter verabreicht, mit der Empfehlung, dann spritzen wir einfach etwas weniger davon in fünfjährige Kinder?

STIKO beharrt auf Impfempfehlungen

Seitdem sind weitere Monate vergangen. Und insbesondere nach den jüngsten Veröffentlichungen und dem Lauterbach-Geständnis beim „heute-journal“ kann man nur noch fassungslos auf die weiterhin bestehenden Empfehlungen der STIKO schauen.

Zu „Impfung bei Kindern und Jugendlichen (Stand: 7.2.2023)“ heißt es da für Kinder im Alter von 6 Monate bis einschließlich 4 Jahre: Vorerkrankte Kinder sollen weiterhin drei Dosen Biontech/Comirnaty (3 µg) bekommen. Und das unabhängig davon, ob diese Kinder bereits eine oder mehrere Covid-19-Infektionen durchgemacht hätten.

Hier soll die Impfdosis lediglich auf eine Dosis reduziert werden. Das heißt, die Empfehlung aus Mitte 2022 war lediglich der Erkenntnis geschuldet, dass die allermeisten Kinder die Infektion bereits durchgemacht haben?

Aber es geht (immer noch Stand 2/23!) der STIKO auch um die nicht vorerkrankten Kinder. Sie sollen ebenfalls mRNA-Injektionen bekommen, wenn sie Kontakt zu Risikopersonen haben. Das allerdings haben Kinder in der Regel meistens, wenn noch Großeltern und andere ältere Verwandte oder chronisch Erkrankte Teil der Familie sind, im Haus leben oder regelmäßig besucht werden.

Nicht mal Hersteller selbst glauben an eine Verhinderung der Übertragung

Hier empfiehlt die STIKO „nach individueller Risikoeinschätzung in Absprache mit der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt ebenfalls eine vollständige Grundimmunisierung“ durchzuführen.

Interessant wäre hier zu erfahren, zu welcher Risikoabwägung hier wohl ein Arzt kommt, der bisher tausende seiner Patienten häufig ohne jede Risikoabwägung und entlang des staatliche „Impfnarratives“ mRNA-Stoff gespritzt hat.

Die STIKO empfiehlt „gesunden Kindern ohne Kontakt zu Risikopersonen“ derzeit keine mRNA-Injektionen. Mal ganz davon abgesehen, dass diese Kinder auch mit Injektion COVID-19 zweifelsfrei verbreiten könnten. Und ebenfalls mal davon abgesehen, dass die Hersteller nicht einmal selbst daran glauben, dass ihre Stoffe eine Übertragung verhindern könnten, muss man sich fragen, wie viele Kinder das sein sollen, die gar keinen Kontakt zu Risikogruppen (Älteren) haben.

Bei den STIKO-Empfehlungen heißt es zur Gruppe der 5- bis 11-jährigen Kinder: Alle Kinder dieser Altersgruppe sollen eine mRNA-Injektion erhalten. Unabhängig, ob sie bereits infiziert waren.

Halbjährliche Impfauffrischungen: Wer profitiert?