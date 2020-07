Sommer, Sonne, Wassermelone: Vier erfrischend ungewöhnliche Rezepte

Schon vor 4.000 Jahren erfreuten sich die Ägypter an dem roten, süßen Fruchtfleisch der Wassermelone und kultivierten die Pflanze. Von dort aus eroberte die Sommerfrucht den Rest – und die Küchen – der Welt.

Die Wassermelone gehört zur Gruppe der Kürbisgewächse, zählt folglich zum Gemüse und wird heute in den Tropen, Subtropen und in mediterranen Regionen angebaut. Ob mit Früchten, Käse oder Blattgemüse – saftig, süße Wassermelonen sind vielseitig kombinierbar und obendrein gesund.

Neben ihrem hohen Anteil an Carotinoiden, besonders Lycopin, enthalten Wassermelonen unter anderem die Vitamine C, B1 und B6, sowie Kalium, Magnesium und Eisen. Lycopin stärkt das Immunsystem, wohingegen Kalium zur Entsäuerung und Entgiftung des Körpers beiträgt. Reichlich enthaltene Aminosäuren haben eine gefäßerweiternde und gefäßschützende Wirkung und senken den Blutdruck.

Darüber hinaus bestehen Wassermelonen zu über 90 Prozent aus Wasser, haben kaum Kalorien und sind somit als erfrischender und durstlöschender Snack bestens geeignet. Guten Appetit!

Gesunde Wassermelonen-Pizza

Zutaten für 4 Scheiben – Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

4 Scheiben Wassermelone, ca. 1,5 cm dick

1 Mozzarella

30 g Salatkerne-Mix

etwas Basilikum

etwas Kürbiskernöl

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de Fünf Zutaten ergeben die sommerliche Pizza.

Die Rinde von den Wassermelonenscheiben schneiden und den Salatkerne-Mix in einer Pfanne ohne Fett braun anrösten.

Den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden und das Basilikum fein hacken. Mozzarella auf die Melonenscheiben geben, mit den gerösteten Salatkernen und dem Basilikum garnieren und zum Schluss das Kürbiskernöl darüber träufeln.

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de Wassermelone erfrischt auch als „Pizzateig“.

Erfrischender Wassermelonen-Smoothie

Zutaten für 2 Gläser – Zubereitungszeit ca. 10 Minuten

500 g Wassermelone

100 g Heidelbeeren

150 ml kaltes Wasser

etwas frische Minze

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de Wenige Zutaten …

Die Wassermelone, wiederum ohne Rand, in grobe Stücke schneiden. Die Heidelbeeren abspülen, anschließend zusammen mit 2-3 Blättern Minze, Melone und dem kalten Wasser in einen Mixer geben.

Auf höchster Stufe kräftig mixen, in Gläser füllen und mit den restlichen Minzblättern garniert servieren.

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de … ergeben einen leckeren Smoothie.

Sommerlicher Wassermelonen-Salat

Zutaten für eine große Schüssel – Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

350 g Wassermelone

500 g Babyspinat

120 g Feta

30 g Salatkerne-Mix

1 Avocado

etwa Kürbiskernöl

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de Wassermelone gehört offiziell zum Gemüse – schmeckt aber auch im Salat.

Den Babyspinat waschen, sowie Melone, Avocado und Feta in mundgerechte Stücke schneiden. Salatkerne in einer Pfanne ohne Fett braun anrösten. Alle Zutaten in eine große Schüssel geben, Kürbiskernöl darüber geben und gut vermischen.

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de Sommerlich frischer Salat schmeckt zu Grillgut ebenso gut wie als Nachspeise.

Zucchini-Nudeln mit Wassermelonen-Soße:

Zutaten für 2 Portionen – Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

400g Wassermelone

500 g Zucchini

20 g Pinienkerne

3 EL Olivenöl

1 TL Zitronenpfeffer

30 g Parmesan

etwas Basilikum

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de Wassermelone kann man (fast) beliebig kombinieren.

Zunächst die Zucchini waschen und mit einem Spiralschneider in Nudelform bringen. Danach in einem Topf mit wenig Wasser kurz, ca. 2 Minuten, aufkochen und das Wasser sofort abgießen.

Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett braun anrösten. Das Fruchtfleisch der Melone in grobe Stücke schneiden und mit 2-3 Blättern Basilikum im Mixer pürieren. Anschließend die Zucchini-Nudeln auf Tellern anrichten, mit der Wassermelonen-Soße begießen und die restlichen Zutaten darüber geben.

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de Auch so geht Nudeln mit Soße: Zucchini-Spiralen mit Wassermelone und Parmesan.

Rezept und Fotos mit freundlicher Genehmigung von Bettina Schwarz, bettinas-jungbrunnen.de