Punktabzug für fehlende Sternchen*:Innen: Studenten monieren ideologischen Zwang

An den Universitäten in Deutschland herrscht ideologischer Zwang. Eine akademische Elite drückt anderen ihre Meinung auf – wer nicht spurt, wird abgestraft. Jedenfalls sagen das so jetzt Hamburger Studenten. Aber auch anderswo, wie in Berlin, hat sich das Gendern an den Universitäten längst etabliert. Eine Analyse.

