Frühere Bundesaußenministerin

80. UN-Generalversammlung: Baerbock wird als Präsidentin vereidigt

Zum Auftakt der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen wird die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Dienstag als Präsidentin vereidigt (17 Uhr MESZ). Die Grünen-Politikerin hat das protokollarische Amt für ein Jahr inne.

Baerbock kennt ihren designierten neuen Arbeitsplatz noch als Außenministerin. (Archivbild)

Zum Auftakt der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen wird die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Dienstag als Präsidentin vereidigt (17 Uhr MESZ). Die Grünen-Politikerin will im Anschluss vor die Presse treten. Sie hat das protokollarische Amt für ein Jahr inne.
Bei ihrer Wahl im Juni hatte Baerbock allen 193 Mitgliedsländern eine Zusammenarbeit „in stürmischen geopolitischen Zeiten“ zugesichert.
Belastet wird die Generalversammlung im Jubiläumsjahr durch den Konflikt um die geplante Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich und andere Länder. US-Präsident Donald Trump hatte die Vereinten Nationen für ihren Kurs scharf kritisiert und Mittel gekürzt. Die US-Regierung hat unter Trump zudem Sanktionen gegen hochrangige UN-Vertreter verhängt. (afp/red)

