USA entziehen rund 300 Menschen die Visa – wegen antisemitischer Proteste an Unis

Im Vorgehen gegen die antisemitischen Proteste an US-Hochschulen hat die Regierung in Washington die Visa von rund 300 Menschen annulliert. Auf die Frage bei einem Besuch in Guyana dazu, ob Berichte über die Entziehung von 300 Visa zuträfen, sagte US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag: „Vielleicht sind es inzwischen mehr als 300. Wir machen das jeden Tag, jedes Mal, wenn ich einen dieser Verrückten finde.“

Im vergangenen Jahr hatte es an zahlreichen US-Universitäten gewalttätige anti-israelische Proteste wegen des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gegeben.

Vor rund zweieinhalb Wochen wurde einer der bekanntesten Vertreter der pro-palästinensischen Proteste, der Student und Aktivist Mahmoud Khalil, von Mitarbeitern der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde ICE festgenommen. Er hatte nach Angaben eines Studentenverbandes zum Zeitpunkt seiner Festnahme eine permanente Aufenthaltsgenehmigung, eine sogenannte Green Card.

Khalil wird vorgeworfen, während pro-palästinensischer Proteste und an der renommierten Columbia University in New York im vergangenen Jahr Hamas-freundliche Ansichten verbreitet zu haben. Das US-Heimatschutzinisterium erklärte, die Festnahme sei im Einklang mit Präsident Donald Trumps Dekreten zum Verbot von Antisemitismus erfolgt.

Trump bezeichnete die Verhaftung von Khalil als die erste von vielen, die noch kommen werden. Er erklärte, dass seine Regierung „pro-terroristische, antisemitische und antiamerikanische Aktivitäten“ nicht dulden werde.

Bedrohung für die nationale Sicherheit

Die Abschiebung von Khalil erfolgt vor dem Hintergrund, die Einwanderungsbestimmungen im ganzen Land durchzusetzen.

Die US-Regierung will vorrangig Personen abschieben, die eine Bedrohung für die öffentliche oder nationale Sicherheit darstellen. Zu den Zielpersonen gehören kriminelle Bandenmitglieder und Personen, die mit terroristischen Organisationen in Verbindung stehen oder diese unterstützen.

Das Justizministerium gab am 14. März bekannt, dass es mögliche terroristische Straftaten untersucht, die während der letztjährigen Proteste an der Columbia University begangen wurden. Die Schule hatte am 13. März bekannt gegeben, dass sie einige Studenten, die an der Übernahme der Hamilton Hall beteiligt waren, von der Universität verwiesen oder suspendiert und die Diplome anderer Absolventen vorübergehend annulliert hatte. (afp/tp)

(Mit Material von theepochtimes.com)