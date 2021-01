Antifa randaliert: „Wir sind unregierbar“ – „Wir wollen nicht Biden“

Linksextreme Aktivisten, Anarchisten und Protestanten gegen Rassenungerechtigkeit machten am 20. Januar erneut die Straßen von Portland und Seattle an der amerikanischen Westküste unsicher. Dabei zerschlugen sie auch die Fenster und die Glastür der Geschäftsstelle der Demokratischen Partei von Oregon.

Linksradikale Aktivisten verwüsteten am 20. Januar erneut Gebäude in Portland, Oregon. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Randalierer lehnten sich gegen die Regierung, die Strafverfolgungsbehörden und den frisch vereidigten Präsidenten Joe Biden auf. Einige trugen Schilder mit der Aufschrift „Wir sind unregierbar“.

Rund 200 schwarz gekleidete Aktivisten mit bedeckten Gesichtern zerschlugen Fenster und die Glastür der Geschäftsstelle der Demokratischen Partei von Oregon. Sie besprühten das Parteischild mit einem anarchistischen Symbol, wie Videos in den sozialen Medien zeigen. Einige von ihnen kippten Müllcontainer um und zündeten den Inhalt an, berichtet die „New York Times“.

Laut dem Blatt kam es zu mehreren linksradikalen Protesten am Tag von Bidens Amtseinweihung. „Wir wollen nicht Biden – wir wollen Rache“, stand auf einem Schild, das sich auf Tötungen durch Polizisten bezog.

In Portland, wo bereits seit Monaten der Vandalismus ausufert, riefen sie zu Aktivismus auf, um den neuen Präsidenten unter Druck zu setzen, damit er energische Maßnahmen zu Einwanderung, Klimawandel, Gesundheitsversorgung, Rassengerechtigkeit und Einkommensungleichheit ergreift.

On the ground in Portland, Ore. for @townhallcom. A group of Antifa marchers just attacked the city’s Democratic Party office. They broke windows and spray painted the building.

Some of them had a hard time breaking the windows. pic.twitter.com/v0PSM7rEvd

— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 20, 2021