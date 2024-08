Belgische Triathletin nach Wettkampf in der Seine erkrankt

Die belgische Triathletin Claire Michel ist nach ihrer Teilnahme am Olympia-Einzelwettbewerb in der Seine erkrankt. Dies teilte Belgiens Nationales Olympisches Komitee (BOIC) am Sonntag mit.

„Das BOIC und Belgian Triathlon hoffen, dass daraus Lehren gezogen werden für die nächsten Triathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen“, heißt es in der Stellungnahme.

Wegen Michels Erkrankung musste Belgien die Teilnahme seines Triathlon-Teams an der Mixed-Staffel am Montag absagen.

Zu medizinischen Details nahm das belgische NOK keine Stellung. Michel war bei dem Wettbewerb am Mittwoch auf dem 38. Platz gelandet. Der Wettkampf hatte wegen der schlechten Wasserqualität der Seine auf der Kippe gestanden, hat aber letztlich stattgefunden.

Die Bakterienbelastung in der Seine ist seit Wochen Thema in der französischen Hauptstadt. Nach starken Regenfällen am Tag der Eröffnungsfeier waren die Grenzwerte für E.Coli-Bakterien im Fluss zunächst überschritten worden. (afp/red)