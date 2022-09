US-Präsident Biden hat die COVID-Pandemie für beendet erklärt. Der Präsident der WHO hatte wenige Tage zuvor bereits Aussicht auf ein Ende der Pandemie geäußert. Die Frage für viele Amerikaner bleibt: Werden die Maßnahmen nun beendet?

US-Präsident Joe Biden hat die Corona-Pandemie für beendet erklärt. „Die Pandemie ist vorbei, aber wir haben immer noch ein Problem mit COVID“, sagte Biden in einem TV-Interview. Das Interview wurde am Donnerstag aufgezeichnet – als Biden unter anderem die Auto-Messe in Detroit im Bundesstaat Michigan besuchte.

„Wie Sie sehen, trägt hier niemand eine Maske. Alle scheinen in ziemlich guter Verfassung zu sein. Ich glaube also, dass sich die Situation ändert, und ich denke, dies ist ein perfektes Beispiel dafür“, sagte der US-Präsident weiter.

Der US-Präsident war im Juli positiv auf Corona getestet worden und wurde mit dem COVID-Medikament Paxlovid behandelt. Ende August infizierte sich seine Ehefrau Jill mit dem Virus und wurde ebenfalls mit dem Medikament behandelt.

Erst am 31. August hatte die COVID-19-Taskforce des Weißen Hauses ihre Website aktualisiert und erklärte, dass die US-Regierung Joe Bidens Impfpflicht für die Vertragspartner des Bundes nicht durchsetzen werde – zumindest „bis zu einer weiteren schriftlichen Mitteilung“.

Verwaltungspolitik im Pandemie-Modus

Trotz Bidens Bemerkungen befindet sich das Land noch im Gesundheitsnotstand.

Gesundheitsminister Xavier Becerra, der von Biden ernannt wurde, hat am 15. Juli den Gesundheitsnotstand verlängert. Bislang hat die Regierung noch nicht angedeutet, dass sie beabsichtigt, die Erklärung aufzuheben, die Anfang 2020 unter Präsident Donald Trump eingeführt wurde.

Laut „Politico“ kämpft die Regierung auch mit rechtlichen Auseinandersetzungen über die Vorschriften für Masken und Impfstoffe. Diese seien nach Ansicht der Regierungsanwälte notwendig, um die öffentliche Gesundheit „im Falle einer Pandemie“ zu schützen.

Die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) hat zudem gerade die aktualisierte Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 im Rahmen einer Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization – EUA) genehmigt.

NGO fordert die sofortige Abschaffung aller Impfstoffe

Die Organisation „Feds for Medical Freedom“ fordert die Regierung nach Bidens öffentlichen Erklärung zum schnellen Handeln auf: „Wir gehen davon aus, dass alle Tests, die Masken und die Impfungen gleich morgen früh abgeschafft werden. Wir erwarten, dass alle EUA-Tests und Impfstoffe vom Markt genommen werden.“

Die gemeinnützige Organisation ist ein Zusammenschluss von Bundesbeamten, die sich für medizinische Freiheit einsetzen und Klage gegen die Impfpflicht der Regierung für Bundesangestellte eingereicht haben.

„Jetzt, wo die Pandemie ‚vorbei‘ ist, muss Biden sofort die drakonischen Masken- und Impfvorschriften für die Amerikaner beenden“, sagte der republikanische Abgeordnete Andy Biggs aus Arizona.

Laut einem Blog-Beitrag von Jonathan Turley, Juraprofessor an der George Washington University „könnten einige den nach wie vor unsicheren Status des Militärpersonals und der Bundesbediensteten in Bezug auf den Impfstatus infrage stellen“. Das Gleiche gilt ebenso für die bestehenden Maskenvorschriften, die in einigen Bundesstaaten und von bestimmten Unternehmen angewendet werden.

WHO-Chef: „Wir waren noch nie in einer besseren Lage, um die Pandemie zu beenden“

Der Chef der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte erst kürzlich, 14. September, gegenüber Reportern: „Wir waren noch nie in einer besseren Lage, um die Pandemie zu beenden.“ Er rief dazu auf, diese Gelegenheit zu nutzen. Gleichzeitig forderte er die internationale Gemeinschaft auf, trotz der ermutigenden Anzeichen jetzt nicht nachzulassen, sondern im Gegenteil ihre Anstrengungen zur Bekämpfung der Pandemie zu verstärken.

Die WHO veröffentlichte bereits mehrere Empfehlungen, mit denen es den Ländern gelingen soll, das Virus weiter einzudämmen. Diese umfassen etwa die vollständige Impfung der Risikogruppen, darunter Gesundheitspersonal und Ältere, sowie weiteres regelmäßiges Testen.

COVID-Werte stark zurückgegangen

Die COVID-19-Werte sind seit dem Höhepunkt der Epidemie Ende 2021 und Anfang 2022 weltweit stark zurückgegangen. Darüber hinaus haben sich neuere Varianten des COVID-19-Virus als weniger virulent erwiesen als frühere Stämme, obwohl Impfstoffe und frühere Infektionen nicht so gut vor ihnen schützen.

Laut dem jüngsten WHO-Bericht sank die Zahl der weltweiten Corona-Neuinfektionen in der Woche vom 29. August bis 4. September im Vergleich zur Vorwoche um zwölf Prozent auf etwa 4,2 Millionen. Die Dunkelziffer ist vermutlich jedoch viel höher, da Fälle häufig nicht gemeldet werden und viele Länder zudem ihre Testkapazitäten abgebaut haben.

Am 4. September registrierte die WHO noch über 600 Millionen offiziell bestätigte Neuinfektionen – auch diese Angabe dürfte weit unter der tatsächlichen Zahl liegen, ebenso wie die offizielle Zahl der weltweit durch die Pandemie verursachten Todesfälle. (ae)

Mit Material von Nachrichtenagenturen und The Epoch Times