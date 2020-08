USA: Brutaler Angriff auf LKW-Fahrer: BLM und Antifa verwandeln Portland in Hölle der Gewalt

Als ein LKW-Fahrer in Portland, Oregon einer zuvor ausgeraubten Person helfen wollte, näherte sich ihm ein Mob aus Anhängern von „Black Lives Matter“ (BLM) und der linksextremen Antifa an. Die Gewalttäter stoppten den Truck und schlugen den Fahrer bewusstlos.

Black Lives Matter-Demonstranten in Portland, Oregon, waren am späten Abend des 16. August in Angriffe auf mehrere Personen verwickelt, darunter ein Mann, der nach Zeugenaussagen bewusstlos geschlagen wurde und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus kam.

Die Randalierer schlugen auf den Mann ein und zwangen ihn, sich auf die Straße zu setzen, während er versuchte, einen Anruf seiner Frau entgegenzunehmen. Ein Mann in der Menge, der eine „Sicherheits“-Weste trug, versetzte ihm von hinten einen Tritt an den Kopf, der ihn anscheinend bewusstlos machte und dazu führte, dass sein Kopf nach dem Aufprall auf der Straße blutete.

„Die Leute, die dort waren, sie waren dort, um jemanden zu verletzen“ sagte Kalen D’Almeida, ein Reporter von Scriberr News, gegenüber der Epoch Times USA.

Drew Hernandez, ein unabhängiger Reporter, sagte auch, dass Beweise darauf hindeuteten, dass Demonstranten von Black Lives Matter an der Gewalt beteiligt waren.

Eine weibliche Live-Streamerin, die einen Teil der Gewalt festhielt, bevor sie damit konfrontiert wurde, berichtete: „Zeichnen Sie keine Dinge auf, die für Black Lives Matter unvorteilhaft sind.“

Warnung: Das Filmmaterial in diesem Artikel enthält Bilder, die für manche beunruhigend sein könnten, zudem eine vulgäre Sprache.

Portland: A man accused of trying to run over protesters crashed his vehicle. BLM & Antifa militants then pull him from the car and violently assault him. pic.twitter.com/DiUbV9Mcy5 — Kalen From Scriberr (@FromKalen) August 17, 2020

Zeugen sagen, dass die Situation begann, als Demonstranten von „Black Lives Matter“ sich über einen Mann aufregten, der angeblich in der Nähe des Justizzentrums Videoaufnahmen gemacht hatte, und ihn gewaltsam verdrängten.

Als andere versuchten, für den Mann einzutreten, wurden sie angegriffen.

Einmal stand ein Mann, der einen Lastwagen fuhr und in der Nähe parkte, auf dem Bürgersteig und half einer der angegriffenen Personen. Der Mob wandte sich dann gegen ihn und drohte ihm. Als er wieder in seinen Lastwagen stieg, stießen sie gegen ihn und forderten ihn auf, zu gehen. Er raste davon, krachte aber innerhalb weniger Minuten gegen einen Baum.

„Sie verfolgten im Grunde genommen seinen Lastwagen, verursachten den Unfall, zogen ihn aus dem Auto, begannen, sein Auto zu durchsuchen, und fingen einfach an, ihn auf der Straße anzugreifen“, sagte D’Almeida.

Es war einfach schrecklich.“

Das Filmmaterial zeigt, wie eine schwarze Person, an deren Kleidung „Security“ angebracht war, den Fahrer sieben Mal schlug.

#BLM & #antifa militants violently assault man after car accident in downtown Portland. This kick to the head came after several heavy blows from fists. pic.twitter.com/pyLWFOniSF — Kalen From Scriberr (@FromKalen) August 17, 2020

Der Fahrer, der sich auf dem Boden vor seinem Fahrzeug befand, saß benommen am Boden. Daraufhin trat ein Mann, möglicherweise derselbe, vor und versetzte dem Opfer einen Tritt ins Gesicht.

Die Polizeibeamten waren während der Zeit dieser Angriffe nicht zu sehen, sagte D’Almeida.

In einer Erklärung sagte das Portland Police Bureau, dass Polizeibeamte auf einen Bericht über eine Verletzung gegen 22.30 Uhr am Southwest Broadway und in der Southwest Taylor Street reagierten.

In dem Bericht hieß es, dass Demonstranten den Lastwagen vor dem Aufprall verfolgt hätten und den Fahrer nach dem Unfall angegriffen hätten, so die Polizei. Die Beamten trafen auf eine „feindselige Menge“, die sie zwang, auf eine andere Einheit zu warten, die bei der Sicherung des Unfallortes helfen und das Opfer in einen Krankenwagen verladen sollte.

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, sagte die Polizei. In einer separaten Pressemitteilung erklärte die Polizei, die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Das Büro reagierte nicht auf Telefonanrufe oder E-Mails, in denen um weitere Informationen zu dieser Nacht gebeten wurde, einschließlich eines Updates über den Zustand des Opfers.

„Ich hoffe, dass der Typ noch lebt“, sagte D’Almeida. „Ich hoffe nur, dass ich keinen Mord gefilmt habe.“

A crowd is gathered around the unconscious victim’s body; some are pouring water on his head. Others can be heard arguing and establishing BLM responsibility for the attack. pic.twitter.com/I6GUIYkTtZ — Kalen From Scriberr (@FromKalen) August 17, 2020

Seit dem 28. Mai erschüttern Unruhen und Randale die Stadt Portland, und ein Ende ist nicht in Sicht.

D’Almeida geht davon aus, dass die jüngsten Gewalttätigkeiten auf den neuen Bezirksstaatsanwalt von Multnomah County, Mike Schmidt, zurückzuführen sind, der vergangene Woche ankündigte, dass er Fälle, die einige während der Demonstrationen begangene Verbrechen betreffen, automatisch fallen lassen werde.

„Der Staatsanwalt dort ermöglicht es, dass so etwas weitergeht, Nacht für Nacht für Nacht“, sagte der Reporter.

Brent Weisberg, ein Sprecher von Schmidts Büro, teilte der Epoch Times USA per E-Mail mit, dass Fälle, die von der Polizei am Wochenende gemeldet wurden, immer noch geprüft würden. Eine Antwort darauf, wie vielen Fällen schon nachgegangen wurde, blieb aus.

Bürgermeister und Polizeikommissar Ted Wheeler, ein Demokrat, reagierte nicht auf die Bitte um ein Statement, ebenso wenig wie sein Kommunikationsdirektor.

Wheeler verurteilte die Randalierer Anfang August, hat aber zu den jüngsten Gewaltvorfällen geschwiegen.

Seine letzte öffentliche Erklärung gab er am 15. August ab und beglückwünschte Portlands Profi-Basketballteam zu seinem Sieg.

Der Originalartikel erschien zuerst bei The Epoch Times USA unter dem Titel: Black Lives Matter Activists Behind Assaults in Downtown Portland, Witnesses Say (deutsche Bearbeitung nmc)

