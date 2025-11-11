Logo Epoch Times

Logo Epoch Times
Als „Göttin des Reichtums“ bekannt

Großbritannien: Chinesische Betrügerin zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt

Die Betrügerin Zhimin Qian, die in China über 128.000 Menschen um ihr Geld brachte und davon Bitcoin im Milliardenwert kaufte, wurde in Großbritannien zu elf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

top-article-image

«Digitales Gold» oder «sehr spekulative Anlage»? Bitcoin und Co. sind gefragt, aber nicht unumstritten. (Symbolbild)

Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Redaktion
Die als „Göttin des Reichtums“ bekannt gewordene chinesische Betrügerin Zhimin Qian ist in Großbritannien wegen Geldwäsche zu elf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.
„Die von Ihnen begangene Straftat war äußerst raffiniert und erforderte eine sorgfältige Planung“, sagte die Richterin Sally Ann Hales am Dienstag gerichtet an die Angeklagt. „Ihr Motiv war reine Gier.“

128.000 Menschen in China betrogen

Qian hatte mit einem Schneeball-System zwischen 2014 und 2017 mehr als 128.000 Menschen in China betrogen. Dabei wird das Geld neuer Kunden genutzt, um älteren Kunden die versprochenen hohen Renditen auszuzahlen.
Mit dem Geld ihrer Opfer kaufte die heute 47-Jährige Bitcoin und setzte sich, als Ermittlungen in China begannen, mit Hilfe gefälschter Dokumente nach Europa ab. Dort reiste sie zunächst durch mehrere Länder und logierte vornehmlich in Luxushotels.
In London geriet sie 2018 ins Visier der Behörden, als sie versuchte, ein Haus für 23 Millionen Pfund zu kaufen. Festgenommen wurde sie schließlich im April 2024 in York, in ihrem Besitz: Bargeld, Gold und Kryptowährungen in zweistelliger Millionenhöhe.
In Zusammenarbeit mit den chinesischen Behörden beschlagnahmte die britische Polizei 61.000 Bitcoin – heutiger Wert: mehr als sechs Milliarden Dollar oder fünf Milliarden Euro.
Die Angeklagte hatte sich in dem Strafprozess vor dem Southwark Crown Court in London Ende September schuldig bekannt. In dem Prozess war sie lediglich wegen Besitzes und Transfers von Vermögenswerten kriminellen Ursprungs angeklagt.
Ihr Anwalt Roger Sahota sagte, alle Opfer würden entschädigt – weil der Wert des Bitcoin seit 2018 von rund 3600 Dollar auf aktuell rund 100.000 Dollar gestiegen ist.(afp/red)

