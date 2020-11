Das Dominion Voting System und seine Verbindung zur Antifa

Videoaufnahmen und ein Podcast weisen darauf hin, dass die Antifa Einfluss auf das Dominion Voting System hat. Das System steht unter Verdacht, die US-Wahlen maßgeblich manipuliert zu haben.

Ein Mann in den USA behauptet, im September ein Gespräch zwischen einem Leiter von Dominion Voting Systems und Antifa-Mitgliedern mitgehört zu haben. Darin soll der Leiter den Antifa-Mitgliedern gesagt haben, er habe dafür gesorgt, dass Trump die Wahl nicht gewinnt. Der Mann hat eigenen Worten zufolge eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnet.

Der Anwalt von Präsident Trump, Rudy Giuliani, sprach am Donnerstag über die angebliche Korruption der Wahlsysteme des Dominion, auch innerhalb der Führung des Unternehmens. Giuliani hob einen der Direktoren von Dominion, Eric Coomer, hervor.

Giuliani sagte: „Ach ja, und übrigens hat dieser Coomer, der der Antifa nahe steht, alle seine sozialen Medien ausgeschaltet. Aber wir haben sie. Wir haben es gespeichert. Er ist ein bösartiger, bösartiger Mann. Er hat schreckliche Dinge über den Präsidenten geschrieben, er ist völlig voreingenommen, er ist völlig verdreht, und, er sagt ausdrücklich, dass sie diese Wahl zurechtrücken werden.”

Einem Video zufolge, das am 9. November aufgezeichnet wurde, ist Eric Coomer der Direktor für Produktstrategie und Sicherheit bei Dominion Voting Systems. Nachdem die Anschuldigungen gegen Dominion bekannt wurden, löschte das Unternehmen Informationen über seine Führung von der Firmen-Website. Anhand von Archiven kann man feststellen, dass Coomer bis vor kurzem als einer der Direktoren von Dominion aufgeführt war.

In diesem Video aus dem Jahr 2016 sprach Coomer im Namen von Dominion, als er Vizepräsident des Unternehmens war. Das Video wurde von der „Defend The Vote“-Aktivistin Sharon Meroni während einer Sitzung des Wahlausschusses des Staates Illinois aufgenommen. Der Ausschuss untersuchte die Sicherheit von Dominion.

Coomer sagte: „Ich bin Dr. Coomer, Eric Coomer von Dominion. Nein, es ist uns nicht gestattet, routinemäßige Aktualisierungen vorzunehmen, ohne eine neue Zertifizierung vornehmen zu müssen. Aber wir geben routinemäßig Hinweise, wie die Systeme am besten gesichert werden können.”

Geschäftsmann Joe Oltmann hat kürzlich Coomers mutmaßliche Verbindungen zur Antifa aufgedeckt. Es begann, während Oltmann Ermittlungen anstellte, und im September dieses Jahres ein Telefongespräch zwischen Mitgliedern der Antifia in Denver mithörte.

Im Podcast der Conservative Daily erklärte Oltmann, was er während des Antifa-Telefonats gehört hatte:

Dann sagte ein anderer, ‚erzähle weiter Eric‘. Eric antwortet, aber da unterbricht schon ein anderer der sagt: „Was machen wir, wenn F**king Trump gewinnt? Erik antwortet: Ich sage es mal so. Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Wahl. Trump wird nicht gewinnen. Ich habe F**king dafür gesorgt. Hahahaha‘.“

Epoch Times ist nicht in der Lage, diese Behauptungen unabhängig zu überprüfen.

Später schaute Oltmann auf Coomers Facebook-Seite und fand zahlreiche Einträge, die sich gegen Trump und die Polizei richteten. Oltmann sagte, die beunruhigendste Nachricht, die er gesehen hätte, sei das von Coomer gepostete „Antifa-Manifest“.

Nachdem Oltmann seine Ergebnisse online gepostet hatte, wurden sowohl seine Facebook- als auch seine Twitter-Konten geschlossen. Facebook teilte mit, es liege daran, dass Oltmann mehrere Konten benutzt habe, um “Drohungen und Einschüchterungen” zu verbreiten. Oltmann bestreitet das.

Auch Coomers Konten verschwanden aus dem Internet, gemeinsam mit seinem Profil auf der Dominion-Website.

Oltmann sagte dem „Conservative Daily Podcast“ am Donnerstag, dass er, seit er mit den Informationen an die Öffentlichkeit ging, Morddrohungen erhalten habe. Er sagte auch, er sehe dies als einen Kampf zwischen der Aufrechterhaltung der Verfassung und dem Kommunismus.

Er werde warten, bis das Trump Legal Team seine eidesstattliche Erklärung veröffentlicht, bevor er sie selbst veröffentlicht. (ntd)



Unsere Buchempfehlung

Wie sich die Fülle der Organisationen, die heute Unruhen und Gewalt in der westlichen Gesellschaft anstiften, auch nennen mag – sei es „Unteilbar“, „Antifa“, „Stopp das Patriarchat“, „Black Lives Matter“ oder „Widerstand gegen Faschismus“ – sie alle sind Kommunisten oder Befürworter kommunistischer Ideen. Die gewalttätige Gruppe der „Antifa“ besteht aus Menschen verschiedener kommunistischer Prägung, wie Anarchisten, Sozialisten, Liberalen, Sozialdemokraten und dergleichen.

Unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung arbeiten diese Gruppen unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Um ihr eigentliches Ziel zu verstehen, braucht man nur einen Blick auf die Richtlinie der Kommunistischen Partei der USA an ihre Mitglieder zu werfen:

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen [...] Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. [...] Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache‘ werden.“

Genau darum geht es im 8. Kapitel des Buches "Wie der Teufel die Welt beherrscht" mit dem Titel "Wie der Kommunismus Chaos in der Welt verursacht". Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]