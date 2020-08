Demo in Madrid gegen Corona-Politik der spanischen Regierung: „Nein zum Maulkorb“

"Nein zum Maulkorb" und "Freiheit" – in Madrid demonstrierten die Menschen gegen die Festlegung der Regierung, dass Gesichtsschutzmasken obligatorisch seien.

Hunderte von Demonstranten versammelten sich am Sonntag (16. August) auf dem Colon-Platz in Madrid, um gegen das obligatorische Tragen von Gesichtsmasken in allen öffentlichen Räumen in Spanien zu protestieren.

Laut den Demonstranten verletzt die Regierung der Koalition aus Sozialisten und Unidas Podemos ihre Rechte – nachdem der Gesundheitsminister Salvador Illa am 14. August neue Maßnahmen angekündigt hatte, um den gemessenen Anstieg der Corona-Infektionen im Land einzudämmen.

Die Maßnahmen umfassten ein Rauchverbot in Außenbereichen, wenn die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes unmöglich ist. Gesichtsmasken sollen in jedem öffentlichen Raum obligatorisch sein.

„Nein zum Maulkorb“

Bei der Sonntagsdemonstration wurden Menschen gesehen, die Plakate mit der Aufschrift „Nein zum Maulkorb“ in der Hand hielten und „Freiheit“ skandierten mit der Forderung, dass die Verwendung von Gesichtsschutzmasken freiwillig sein müsse. Ihnen müsse das Recht eingeräumt werden, selbst zu entscheiden, ob sie den potenziellen COVID-19-Impfstoff erhalten möchten oder nicht.

Einige der Demonstranten sangen „es gibt keine neuen Ausbrüche“. Ein spanischer Haushalter erklärte: „Ich bin hier, weil es zu viele repressive Maßnahmen gibt, sie nehmen uns alle unsere Rechte weg. Meiner Meinung nach hätte die Gesichtsmaske während der Pandemie benutzt werden sollen, aber nicht jetzt.“

Eine Geschäftsfrau fragt: „Woher kommt dieses Virus, was sind diese PCRs? Was haben die Personen, die PCR-Tests durchführen, über die Viruslast zu sagen? Wir wollen die Wahrheit wissen“.

Ein anderer Demonstrant meint: „Sie führen eine Pandemieübung durch. Das ist es, was sie tun, sie verbergen die wahren Zahlen, es macht keinen Sinn. Diese Null-Komma-irgendwas-prozentige Todesrate ergibt keinen Sinn.“Nordkorea: Hunde zu halten wird illegal – Behörden sollen Vierbeiner als Nahrungsreserve einsammeln — Entwurf

„Sie ergreifen die falschen Maßnahmen“



„Die Lösung ist, dass alle auf die Straße gehen und ihre Stimme erheben. Wir müssen auf die Straße gehen und das tun, was wir hier tun, ihnen beweisen, dass wir wissen, worum es geht und dass wir unsere Rechte einfordern. Wenn dies wirklich eine Pandemie wäre und Menschen sterben würden, nun, einige sind schon gestorben, dann wäre sie bereits erledigt, und sie ergreifen die falschen Maßnahmen“, erklärt ein weiterer Teilnehmer der Demonstration.

Obwohl die Organisatoren die Verwendung von Masken verlangten, um mögliche Bußgelder zu vermeiden, entschied sich eine große Zahl von Demonstranten, diese nicht zu tragen.

Spanien verzeichnete am Freitag fast 3.000 positive Covid-19 Testergebnisse, etwa doppelt so viele wie im Durchschnitt der ersten zwölf Augusttage, damit beläuft sich die Gesamtzahl auf 342.813, oder 1,37 Prozent der Bevölkerung – die höchste Zahl in Westeuropa.

Die deutsche Bundesregierung hatte Spanien am 14. August zum Risikogebiet erklärt, die Warnung sei „kein Reiseverbot“, sagte Gesundheitsminister Spahn einen Tag später in den ARD-Tagesthemen. (reuters/sk)