Ehemaliger CIA-Beamter hat die Demokratische Partei wegen des Amtsenthebungsverfahrens verlassen

Ein ehemaliges Mitglied der Demokratischen Partei beschuldigt Abgeordnete und Medien, verantwortlich für die gewalttätigen Unruhen des vergangenen Sommers zu sein. Die „moderne Linke“ sei von „systemischem Hass“ durchdrungen. Für ihn persönlich ergibt sich aus dieser Erkenntnis nur eine Konsequenz.

Der Ex-CIA-Beamte Bryan Dean Wright schrieb in einem Beitrag für „Daily Caller“, dass er die Demokratische Partei jetzt wegen des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verlassen hat. Seiner Meinung nach dient es nur dazu, die politische Spaltung zu verschärfen.

Seinen Schritt begründet der ehemalige Geheimdienstoffizier mit den Worten: „Seit Jahren beobachten Demokraten wie ich mit zunehmender Sorge, wie unsere eigenen politischen Führer und Aktivisten … einen endlosen Strom von hasserfüllter, gewalttätiger und letztlich unamerikanischer Rhetorik verwendet haben.“

Die „moderne Linke“ sei durchdrungen von „systemischem Hass“, der eine „tiefe politische Spaltung und die damit im Zusammenhang stehenden vorhersehbaren Folgen, wie Gewalt und Zerstörung, entfacht hat.“ Das habe mehrere Milliarden Dollar an wirtschaftlichem Schaden verursacht und eine gewalttätige nationale Bewegung hervorgebracht.

„Das ungeheuerlichste Beispiel hatten wir im Sommer 2020, mit den linksgerichteten Rassenunruhen, die mehr als 2 Milliarden Dollar an Schäden verursacht haben“, so Whright weiter.

Als „Brände wüteten“ und Eigentum und Leben zerstört wurden, habe die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, nicht mit Verurteilung, sondern mit Ermutigung reagiert. „Die Menschen werden tun, was sie tun“, sagte sie, als Reaktion auf die Zerstörung einer Statue von Christopher Columbus.

Die Abgeordnete Ilhan Omar habe ihren Unterstützern erklärt, dass das Polizeirevier von Minneapolis ein „Krebsgeschwür“ sei, das von der Gemeinschaft amputiert werden müsse.

Diese schlechten Beispiele der Abgeordneten hätten Whright zufolge andere zu Gewalt ermutigt.

„In New York City warf eine Frau einen Molotow-Cocktail auf vier Polizisten, die während Ausschreitungen in ihrem Fahrzeug saßen“ und „nur deshalb unverletzt blieben, weil sich die Gasbombe nicht entzündete“, sagte er.

In Seattle habe eine Gruppe von Randalierern versucht, die Türen eines Polizeireviers mit einem Zementgemisch zu versiegeln und das Gebäude in Brand zu setzen. Glücklicherweise konnten sich die Polizisten befreien.

Plünderungen ein „mächtiges Werkzeug“

Weiter schreibt Wright: „Insgesamt wurden mehr als 700 Bundes-, Landes- und örtliche Polizeibeamte bei Gewalttaten von linken Randalierern verletzt. Dazu gehört auch der pensionierte Polizeihauptmann von St. Louis, David Dorn, der starb, als er die Stadt, die er liebte, vor denen verteidigte, die durch die Aufwiegelung der Demokratischen Partei ermutigt wurden“.

Wright zitierte auch Experten von Mainstream-Medien, wie Chris Cuomo von „CNN“. Dieser sagte den Zuschauern im vergangenen Jahr: „Zeigen Sie mir, wo es geschrieben steht, dass Demonstranten höflich und friedlich sein sollen.“ Im „National Public Radio“ wurden Plünderungen sogar als ein „mächtiges Werkzeug, um echte, dauerhafte Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen“ bezeichnet.

Solche Aussagen, so argumentierte er, dienen dazu, Menschen zu Gewalttaten zu verleiten. Es sei heuchlerisch, Trump für die angebliche Anstiftung eines Aufstandes anzuklagen, wenn demokratische Führer und linksgerichtete Medien Randalierer und Anarchisten ermutigen.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus behaupten, dass Trump seine Anhänger durch seine Rede am 6. Januar dazu anstachelte, das Kapitol zu stürmen. Mehrere Menschen – darunter ein Polizist – kamen bei dem Vorfall ums Leben.

„Für Demokraten wie mich besteht keine andere Wahl: Wir müssen gehen. Aber wohin gehen wir jetzt politisch, da unsere Partei nicht mehr gerettet werden kann? Die Antwort ist in den Wahldaten von 2020 zu finden: Es stellt sich heraus, dass wir sie bereits verlassen, und der neuen, populistischen Republikanischen Partei beitreten“, sagte er.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Former CIA Officer Says He Left Democratic Party Because of Impeachment (deutsche Bearbeitung von mk)

